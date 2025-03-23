SON DAKİKA: İBB''ye kayyum atanacak mı? Ekrem İmamoğlu'na o soruşturmada suçlu bulunursa...

İBB'YE KAYYUM ATANABİLİR Mİ?

Ekrem İmamoğlu, yalnızca yolsuzluk suçlamasından işlem görürse, İBB Meclisi'nde seçim yapılacak. İBB'nin başına, Meclis üyelerinden biri geçecek. Çoğunluk CHP'de olduğu için bu durumda CHP'li bir üyenin başkan seçilmesi muhtemel.

Ancak Ekrem İmamoğlu, savcılığın talebinde olduğu gibi terörden suçlu bulunursa İBB'ye kayyum atanması gündeme gelebilir. İmamoğlu ile ilgili karar sonrası bu durum biraz daha netlik kazanacak.