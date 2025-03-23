SON DAKİKA: İBB''ye kayyum atanacak mı? Ekrem İmamoğlu'na o soruşturmada suçlu bulunursa...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, yolsuzluk ve Kent Uzlaşısı soruşturması kapsamında tutuklanması talep edildi. İmamoğlu'nun, terör suçundan ceza almasının gündeme gelmesiyle birlikte kayyum tartışmaları da başladı. İmamoğlu, Kent Uzlaşısı kapsamında suçlu bulunursa İBB'ye kayyum atanması gündeme gelebilir.
EKREM İMAMOĞLU'NA TUTUKLAMA TALEBİ
Büyük yolsuzluk ve terör operasyonu kapsamında 19 Mart sabahı gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'nun emniyetteki ifade süreci sona erdi. İmamoğlu, savcılıkta da ifadesini verdikten sonra tutuklama talebiyle nöbet��i sulh hakimliğine sevk edildi.
KENT UZLAŞISINDAN DA SUÇLU BULUNDU
Savcılık, İmamoğlu'nun yolsuzluk suçunun yanı sıra terör suçundan da ceza alması gerektiğini belirtti.
İBB'YE KAYYUM ATANABİLİR Mİ?
Ekrem İmamoğlu, yalnızca yolsuzluk suçlamasından işlem görürse, İBB Meclisi'nde seçim yapılacak. İBB'nin başına, Meclis üyelerinden biri geçecek. Çoğunluk CHP'de olduğu için bu durumda CHP'li bir üyenin başkan seçilmesi muhtemel.
Ancak Ekrem İmamoğlu, savcılığın talebinde olduğu gibi terörden suçlu bulunursa İBB'ye kayyum atanması gündeme gelebilir. İmamoğlu ile ilgili karar sonrası bu durum biraz daha netlik kazanacak.