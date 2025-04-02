Son dakika: Ticaret Bakanı Bolat’tan boykot çağrılarına tepki: Halkımız ferasetiyle CHP’nin çağrılarına itibar etmeyecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada CHP'nin boykot çağrılarına tepki gösterdi.

Bolat'ın açıklamalarından satır başları:

Türkiye ekonomisinde, yangın, savaş, deprem, pandemi, salgın gibi felaketlerden sonra, dünyada ve Türkiye'de, ekonomimiz yaralarını hızla sarıyor. Bir dengeleme süreci, makroekonomik göstergelerin hepsinde büyüme, üretim, ihracat, istihdam, cari açığın kapatılması gibi çok olumlu gelişmeler olan bir dönemde, biliyorsunuz, iki hafta kadar önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik olarak büyük bir rüşvet ve yolsuzluk soruşturmaları başladı ve operasyonlar yapıldı. On milyarlarca liranın söz konusu edildiği bu olayda, ifşaatlar, itiraflar ortalara geldi. Bunların da hepsinin, CHP'li, ihbar sahiplerinin CHP'li olduğu ortaya çıktı ve itiraflar var.

Bu durum karşısında, "En iyi savunma hücumdur" mantığı içinde, birden ana muhalefetin kitleleri, gençleri, öğrencileri sokağa dökme çabalarının yoğunlaştığını gördük. Kamu düzenine, polislerimize, emniyete yönelik vandallıkları gördük. Bu başarısız olunca miting çabaları oldu. Emniyetin, 160 bin kişinin katıldığını bütün teknik istatistiki verilerle ortaya koyduğu mitingi, 2 milyon olduğunu iddia edecek kadar mübalağa yaptılar. Zaten hep bunu yapıyorlar. Ondan sonra da bayramın ertesi günü, bugün için, ekonomiye yönelik boykot çağrısı oldu, ticareti durdurma çağrısı. Geçen hafta da yerli ve milli markalara ve milli yayın organlarına karşı da gözdağı, şantaj ve tehditler, boykotlar çağrıları yaptılar.

Bizim iktidarımız ile muhalefetin, ana muhalefetin arasındaki fark bu. Biz Türkiye'yi 22 yılda dolar bazında 6,5 kat büyüttük. 230 milyar dolarlık milli geliri 1 trilyon 122 milyar dolara yükselttik. 3600 dolar olan fert başına milli geliri 15 bin 463 dolara yükselttik. İhracatımızı 7,5 kat artırdık. Dış ticaret açığı, cari açığımızı kapatıyoruz, dengeleme savaşı veriyoruz. Böyle bir ortamda, gerek parti içi liderlik kavgaları, gerekse rüşvet ve CHP'li belediyeleri saran rüşvet ve yolsuzluk haberlerini gündemden düşürme ve siyasi açıdan örtbas etme çabalarıyla, artık şuursuz bir şekilde milli ekonomiye zarar vermek, üretime, tüketime, ticarete, işçiye, çiftçiye, istihdama zarar verme çabalarını bu şekilde örgütlemeye çalıştılar.

Ama hamdolsun bizim aziz ve Necip halkımız sağduyusu ile bu oyunu gördü ve bu çabalara asla itibar etmeyecek. Bugün duyuyoruz ki, Nişantaşı, Kadıköy, Bağdat Caddesi, Beşiktaş, Şişli gibi yerlerde bazı dükkanlar kapalıymış. Normal zaten CHP'nin yüzde 80-90 oy aldığı yerler. Kendilerine zarar veren, kendi kendilerine maddi açıdan zarar veren çabalar içindeler.

HALKIMIZ FERASETİYLE CHP'NİN ÇAĞRILARINA İTİBAR ETMEYECEK

Ana muhalefet kitleleri sokağa dökerek ekonomiyi hedef aldı. Bizimle muhalefetin arasındaki fark işte bu. Milletimiz CHP'nin oyununu gördü. Halkımız ferasetiyle CHP'nin çağrılarına itibar etmeyecek. Bugün milli ekonomiye sahip çıkma güdü. Güçlü Türkiye yoluna devam edecek. Boykot listeleri hazırlayan, ticareti durdurma çağrıları kaybedecek. Halkımızı özellikle bugün alışveriş yapmaya davet ediyorum. Gün bugündür, gün dayanışma günüdür. CHP'nin ortaya koyduğu bir eser yok, yalan haber ve algı peşindeler. Halkımız 22 yıldır AK Parti'ye itimat ediyor, yine edecek.