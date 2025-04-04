MHP lideri Devlet Bahçeli’den Alparslan Türkeş’in kabrine ziyaret

Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Bahçeli mesaisine yeniden başladı. Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi'nin ilk genel başkanı Alparslan Türkeş'in vefatının 28 yılı dolayısıyla Ankara'nın Beştepe ilçesinde bulunan kabrini ziyaret etti.

KALP KAPAKÇIĞI DEĞİŞTİRİLMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 4 Şubat'ta Gebze ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir özel hastaneye kaldırılmış burada 6 şubatta yapılan ameliyatta kalp kapakçığı değiştirilmişti. MHP'den 14 Şubat'ta yapılan açıklamada Bahçeli'nin taburcu edildiği belirtilmiş ve nehaket döneminin ardından mesaisine başlayacağı belirtilmişti.