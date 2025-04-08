‘Kara propagandalara itibar etmemek lazım’

Son günlerde ortaya atılan iddiaları ve gündemi değerlendiren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, halkı söylentilere karşı uyardı. Bakan Tunç, "İstanbul'daki adli soruşturmalar sonrası CHP genel başkanının sokak çağrısı sonrası birtakım gösteriler söz konusu oldu. Burada adliyeye intikal eden konular oldu, bu gözaltılar içerisinde genç kardeşlerimizin olduğunu da biliyoruz. Bu anlamda bir kısım gençlerle alakalı tahliye kararları da verilmişti ama şu anda tutukluğu devam eden kişiler var. Bu konuda o her bir kişi bakımından bu dosyalar incelenecektir" ifadelerini kullandı.

'KARALAMA KAMPANYASI'

Bakan Tunç, "Ceza infaz kurumlarının yönetimine dair ve ceza güvenlik tedbirlerine ilişkin kanunlarımız var, yönetmeliklerimiz var. Bu yönetmelikler gereğince yapılan uygulamalar söz konusu. Tabii bu bütün dünyada geçerli olan detaylı arama dediğimiz birilerinin çıplak arama şeklinde ifade ettiği hususlar. Ülkemizde kesinlikle çıplak arama diye bir durum söz konusu değildir, olamaz. Buna izin veremeyiz" dedi.

"Burada özellikle cezaevlerinin güvenliği bakımından hem oradaki hükümlü ve tutukluların güvenliği bakımından hem de cezaevlerine yasak madde sokulmaması bakımından eğer bir şüphe durumu varsa cezaevi idaresine böyle bir detaylı arama yetkisi verilmiştir" diyen Bakan Yılmaz Tunç şöyle devam etti: "Ama bu yetki kullanılırken elbette ki bu bir istisnai yetkidir. Detaylı arama bu yetki kullanılırken kişinin mahremiyetine özellikle dikkat edilir. Detaylı aramada kişinin mahremiyeti özellikle aynı cinsten kişinin aramış olması ve kıyafetlerinin dışında kendisine ekstra bir kıyafet verilmiş olması dolayısıyla her türlü mahremiyete ilişkin tedbirler alınarak bu detaylı aramalar yapılır ve bu da bir istisnai durumdur.

İşkence suçunun zaman aşımına uğramayacağına yönelik düzenlemeyi biz yaptık. 2013 yılında mevduatımıza girdi. Bu konuda çok hassasız. Eğer bir tane örnek varsa cezaevlerinde ya da gözaltı durumunda bir örnek varsa bunun üzerine kararlılıkla bu ülkenin yargısı gider. Bu konuda hiç tereddütümüz olamaz. Kesinlikle bu tür kara propagandalara müsaade etmemek lazım. Somut şurada şu oldu diye bir örnek verilir ve o örneğinin üzerine gidilir ve kişiler hakkında gerekli soruşturmalar yapılır. Sadece bir karalama kampanyasıyla Türkiye'de işkence varmış gibi cezaevlerinde ya da işte gözaltı yerlerinde işkence var şeklinde bir kara propagandaya kesinlikle halkımız itibar etmesin." Gözaltı merkezlerinde, adliyelerde ve cezaevlerinde kameralar olduğunu söyleyen Tunç, "Bu teknolojik imkanları da kullanıyoruz. Böyle bir teşvikte bulunulduğunda kesinlikle işkenceye sıfır tolerans politikamız kapsamında gerekli müdahaleleri mutlaka yaparız" dedi.

'SÖZLERİ KENDİSİNE İADE EDİYORUZ'

ÖZGÜR Özel'in sarf ettiği sözlere de tepki gösteren Tunç, "Cumhurbaşkanımıza yönelik ifadelerini kendisine iade ediyoruz. Onlar önce kendi siyasi tarihlerine baksınlar. 20 yıl boyunca darbeyi bayram diye kutlatan bir zihniyettir, Cumhuriyet Halk Partisi.Cumhurbaşkanımıza Cunta ifadesi kullanmak kimsenin haddi değil. Sayın Cumhurbaşkanımız demokratik siyasi hayatımızda art arda en yüksek oranlarla seçim kazanan ve kesintisiz en uzun süre Başbakanlık yapan bir kişi. Sonrasında Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi ile ilgili Anayasa değişikliği sonrası ilk kez halk tarafından yüzde 50'nin üzerinde oyla seçilen sonrasında iki kez daha seçilen milletin takdirini sürekli toplamış, milletin gönlünde yer etmiş bir lider" ifadelerini kullandı.