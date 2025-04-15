DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder kalp krizi geçirdi

DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi ve TBMM Grup Başkanveli Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırıldı. DEM Parti'den yapılan açıklamada, Önder'e gerekli müdahalenin yapıldığı sağlık durumunun titizlikle takip edildiği belirtildi.

DEM Parti yaptığı son dakika açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder bu akşam geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır. Doktorlar tarafından gerekli müdahale yapılmıştır. İstanbul'da tedavisi süren Önder'in sağlık durumu titizlikle takip edilmektedir. Gerekli bilgilendirmeler yapılmaya devam edilecektir."

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılmıştır. Tedavisi hastanede devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

DAVUT GÜL'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kalp rahatsızlığı geçirdiği ilk anda İl Sağlık Müdürümüzle birlikte hastaneye intikal ederek süreci yerinde takip ettik. Doktorlarımız tarafından gerekli ilk müdahale yapılmış olup, tedavisi titizlikle sürdürülmektedir. Kendisine acil şifalar diliyorum" açıklamasında bulundu.