Başkan Erdoğan Komando Mezuniyet -Bröve takma töreninde konuşuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Komando Mezuniyet -Bröve takma töreninde konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kıymetli mensupları, değerli komutanlarımız, kahraman komandolarımız, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Komando Temel Kursu Mezuniyet ve Bröve Takma Töreni vesilesiyle canlı bağlantıyla sizlerin heyecanını, gururunu ve mutluluğunu paylaşmanın bahtiyarlığını yaşıyorum.Sizlerin şahsında, gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında fedakarca görev yapan Peygamber Ocağımızın her bir mensubuna selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Canımızdan aziz bildiğimiz bu vatanın bekası, milletimizin istiklal ve istikbali için toprağa düşen tüm şehitlerimizi bugün bir kez daha minnetle yad ediyorum. Dar-ı bekaya irtihal eden gazilerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, hayatta olanlara şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

Yine bu vesileyle Malazgirt'teki akınlardan İstanbul'un fethine, İstiklal Savaşı'ndan 15 Temmuz darbe teşebbüsünün püskürtülmesine kadar İ'la-yi Kelimetullah uğruna şehadet şerbeti içen tüm şehitlerimize Rabbimden rahmet niyaz ediyorum. Rabbim, şehit ve gazilerimizin emaneti olan bu cennet vatanın her bir köşesine hakkıyla sahip çıkmayı, milletimize ve devletimize layıkıyla hizmet etmeyi, Türkiye'yi her alanda muzaffer ve muvaffak kılmayı, birlik ve kardeşlik iklimini ülke sathında yeşertmeyi hepimize nasip eylesin diyorum.18 haftalık zorlu eğitim sürecini başarıyla nihayete erdiren 2094 komando uzman erbaşımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Mevla'dan her bir Mehmetçiğimize vazifelerinde üstün muvaffakiyetler temenni ediyorum. Verdikleri güçlü, modern ve nitelikli eğitimle komando uzman erbaşlarımızı yalnızca en çetin koşullara değil, hayatın farklı zorluklarına da hazırlayan tüm komutanlarımıza buradan teşekkür ediyorum. Keza sizleri bin bir emekle büyüten, vatan, millet, devlet aşkıyla yetiştiren ailelerinize selamlarımı iletiyor, Allah onlardan razı olsun diyorum.

Kahraman askerlerimiz, bugün sizlere tevcih edilecek bröveler, milletimizin şahsı manevisinde vücut bulan iftihar ve cesaret nişanlarıdır. Almaya hak kazandığınız mezuniyet belgeleri, havada, karada, denizde, her zaman ve her yerde korkusuzca vereceğiniz şanlı mücadelenin namus ve ehliyet beratlarıdır.İki hafta sonra inşallah birliklerinize katılacak, en yalçın tepelerde, en zorlu hava şartlarında, en derin sularda, çoğu zaman hayatınız pahasına vatanımıza ve milletimize hizmet edeceksiniz. Ezan dinmesin, rengini şehitlerimizin mübarek kanlarından alan al bayrak inmesin diye gerektiğinde anadan, yardan, serden geçeceksiniz. İnşallah her biriniz disiplininizle, cesaretinizle, yiğitliğinizle ve elbette vicdanınızla, ahlakınızla, merhametimizle göz dolduracaksınız.

Vazifenizi icra ederken şu hususu asla unutmamanızı istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti öyle hüdai nabit bir devlet değildir. Bu toprakları bin yıldır gerektiğinde al kanlarıyla sulayan, kardeşlik ve dayanışma ruhuyla yaşatan bu millet öyle sıradan bir topluluk değildir. Bizler devlet-ebed-müddet ilkesi doğrultusunda, İ'la-yi Kelimetullah yolunda asırlardır mücadele eden, şahsiyetini vahdet ve uhuvvet şuuru istikametinde tahkim eden bir milletiz. Kurduğumuz devletlerle, insanlığa kattığımız değerlerle, sancaktarlığını yaptığımız o kutlu dava ile temayüz etmiş, adeta bütünleşmiş bir milletin mensuplarıyız.Geçmişi böylesine şanlı, böylesine şerefli bir milleti, tüm unsurlarıyla, tüm müktesebatıyla geleceğe taşımak hepimizin esas gayesidir. Şunu da aklınızdan hiçbir zaman çıkarmayınız. Türkiye Cumhuriyeti sulhun, barışın, istikrarın tarafındadır. Türkiye, hiçbir ayrım yapmadan, tüm komşularında ve bölgesinde huzurun egemen olmasını samimiyetle istemektedir.