AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleşen AK Parti MYK toplantısı sona erdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Tarihi bir ziyaret oldu. KKTC Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin açılışı gerçekleştirildi. Ortaya konan irade ve orada Meclis binalarının açılması yepyeni bir vizyonun yapılmış olması Kıbrıs Türk davası açısından tarihi bir öneme sahip. Cumhurbaşkanımız orada da ifade ettiler 'Kıbrıs davası bizim en önemli önceliklerimizden'. Önümüzdeki dönemde de bununla ilgili adımlar atmaya devam edeceğiz.

TEKNOFEST COŞKUSU

Binlerce insanın katılması önemli. TEKNOFEST'teki coşku, ilgi ve alaka bambaşka bir tablo ortaya çıkardı. Rum tarafından verilen mesajlar adada 2 halkın olduğunu reddeden yaklaşımlar ortaya koyuyor. Kim ne derse desin adada iki egemen devlet var. Bir barış zeminin olacaksa bu çerçevede olacak. KKTC'yi inkar ederek varılacak hiçbir yol olmadığını tüm dünyaya ilan ediyoruz.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE"

Arkadaşımız dostumuz Sırrı Süreyya Önder'i son yolculuğuna uğurladık. Son zamanlarda Meclis'te mesaisi bittikten sonra geç saatlere kadar kendisiyle oturuyorduk, 'Terörsüz Türkiye' kapsamında. Bir araya geldiğimizde sinemadan ve felsefeden konuşurduk. Son zamanlarda siyaset daha fazla konuşuyorduk, Terörsüz Türkiye kapsamında. Kendisine sağlığına dikkat etmesi konusunda uyarırken, 'Şu sonuca bir ulaşalım daha sonra sağlığımla ilgilenirim' diyordu. Bunun için tüm kapasitesini kullanıyordu. Sürecin hızlı şekilde sonuçlanması konusunda vurgu yapıyordu.

Görüşlerimiz farklı olabilir ama cenazesinde ortaya çıkan tablo mücadelesini takdir etti. Sırrı Süreyya kardeşimizin kızı Ceren AKM'deki anmada çok nitelikli bir konuşma yaptı. Adlarımız farklı olsa da soyadımız Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bu da dirliğe kardeşliğe yapılan bir vurguydu. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşarak hatırasına da güçlü bir gönderme yapmış olacağız. Hatırasını böyle yaşatmış olacağız.

"TOPYEKÜN REDDEDİYOR VE LANETLİYORUZ"

Özgür Özel'e alçakça saldırı yapıldı. Bir kere daha bu saldırıyı lanetliyoruz. Siyaset kurumunun her türlü şiddet karşısında birlik beraberlik içerisinde olması önemlidir. Bütün siyaset kurumuna yapılmış bir saldırı olarak değerlendiriyoruz. Demokrasimize yapılmış saldırı olarak değerlendiriyoruz. Hangi siyasetçiye yapılırsa yapılsın, hangi genel başkana yapılırsa yapılsın, hepimize yapılmış saldırıdır. Hep beraber lanetliyoruz. Sayın Özel'in ailesine dönük tehditlerin, çirkin ifadelerin sosyal medyada yayıldığı görüldü. Emniyet birimleri yakından takip ediyor, hukuk önünde gereği yapılacaktır. Saldırganın hukuk önünde hesap vermesi hepimiz açısından takip edilmesi gereken süreçtir. Sayın Özel'e, CHP'ye ve tüm siyaset kurumuna geçmiş olsun dileklerimizi bir kez daha iletiyoruz.