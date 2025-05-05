Binyamin Netanyahu'nun eşi yargılanıyor! Şok suçlamalar: Ütü fırlattı, taciz etti...

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ardından eşi Sara Netanyahu, eski çalışanının açtığı davada ifade verdi. The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Sara Netanyahu, eski çalışanının kendisi hakkında açtığı davada Kudüs Bölgesel İş Mahkemesi'nde savunma yaptı.

Başbakanlık Konutunda temizlik görevlisi olarak çalışan Sylvie Genesia, Sara Netanyahu'nun kendisine yönelik kötü muamelesi nedeniyle İsrail Başbakanı'nın eşine ve çalıştığı şirkete 650 bin şekellik (yaklaşık 179 bin 400 dolar) tazminat davası açtı. Genesia, Sara Netanyahu'ya kendisine tacizde bulunma, aşağılama, isim takma ve ütü fırlatma gibi suçlamalar yöneltti. Sara Netanyahu, kendisine yönelik suçlamaların yalan olduğunu iddia ederek "Ona isim takmadım." cevabını verdi. Genesia'nın iş vereninin kendisi olmadığını söyleyen Sara Netanyahu, bu nedenle özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiğini öne sürdü.