Cenazede tokatlı provokasyon

GEÇİRDİĞİ kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve ameliyatının ardından yoğun bakımda tedavi gören TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, yaşam mücadelesini kaybederek çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Önder için dün ilk tören Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlendi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Önder'in anma töreni için AKM'ye gitti.

Selçuk Tengioğlu verdiği ifadesinde "CHP'den yemek kartı istedim vermediler, ben de kızdım. Saldırmak istemiyordum ama görünce kendime hakim olamadım" dedi.

Tören çıkışında CHP lideri Özgür Özel'e saldırı gerçekleşti. Yanına yaklaşan ve isminin Selçuk Tengioğlu olduğu öğrenilen şahıs Özgür Özel'e fiziki saldırıda bulundu. Özel, yüzüne darbe aldı. Özel'in saldırı sonrası başını tutarak eğildiği ve korumalarının da araya girdiği görüldü. Özel hızlıca bölgeden uzaklaştırıldı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TELEFON

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Özel'i telefonla arayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti. Yapılan açıklamada, Erdoğan'ın olayın tüm yönleriyle açığa çıkarılması için süreci yakından takip ettiğini belirttiği bildirildi.

'ŞİDDETE HER ZAMAN KARŞIYIZ'

GÜNDEME oturan fiziki saldırı sonrası sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yayımlayan MHP lideri Devlet Bahçeli, şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını vurguladı. Özgür Özel'e de geçmiş olsun dileklerini de ileten Bahçeli, "Böylesine bir günde, herkesin gözü önünde, üstelik insani, vicdani ve İslami hassasiyetlerin her insanımızı ortak paydada buluşturduğu bir zamanda meydana gelen bahse konu provokasyon her anlamda düşündürücü ve ürperticidir" ifadelerini kullandı.

BAKAN YERLİKAYA SALDIRIYI KINADI İÇİŞLERİ

Bakanı Ali Yerlikaya, CHP Genel Başkanı Özel'e yönelik yumruklu saldırıyı kınadı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yönelik gerçekleştirilen fiziki saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Sayın Özel'e saldıran şahıs olduğu gözaltına alınmıştır. Toplumumuzun huzurunu bozmaya yönelik her türlü saldırı, şiddet girişimi hukuk önünde hak ettiği cezayı alacaktır."

'SUÇLU HESABINI YARGIYA VERECEK'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; saldırıyı kınayarak; Özel'e geçmiş olsun dileklerini iletti. Çelik'in ifadeleri şu şekilde: "Siyaset kurumuna yapılan hiçbir saldırı kabul edilemez. Saldırgan hukuk önünde hesap verecektir."

TUNÇ: 36 YIL CEZA ALIRDI

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, saldırgana ilişkin açıklama yaptı. Bakan Tunç, şahsın 16 yıl ceza infaz kurumunda kaldığını ve 2020 yılında eski mevzuata göre tahliye olduğunu söylerken, "Saldırıya ilişkin derhal adli soruşturma başlatılmış, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Bugünkü mevzuat uyarınca aynı suçu işlemiş olsaydı, ağırlaştırılmış müebbet ve süreli hapis cezası alması durumunda en az 36 yıl yüksek güvenlikli ceza infaz kurumunda kalacağı açıktır" ifadelerini kullandı.

AÇILAN TELEFON DEĞERLİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, saldırıyla ilgili açıklama yaparak, "Böyle bir göreve talip olduğunuzda bunu zaten göze alıyorsunuz. Burada bir sürü kirli bilgi uçuşuyor. Sayın Cumhurbaşkanı'ndan, bakanlardan, siyasi partilerin genel başkanlarından herkes arayıp bu saldırıyı kınıyor. Ben de bu saldırıyı siyaset kurumuna yapılmış bir saldırı olarak görüyorum. Kutuplaşmanın, keskinleşmenin, kimseye bir faydası yok. İki evladını katlettiği, birini yaraladığı, dördüncü evladının o olaydan balkondan atlayarak kurtulabildiğine ilişkin 2004 yılında bir bilgi bize İçişleri Bakanı tarafından ulaştırıldı. Sağ olsunlar, yakından ilgileniyorlar. Birileri böyle şeyler yapacaksa, huzuru kaçıracak, bir provokasyon yapacak, suçu birinin sırtına yıkacak bir şey yapacaksa zaten böyle birini bulup yaparlar. Mutlaka bir azmettireni vardır. Sayın Cumhurbaşkanı'nın açtığı telefon o açıdan bir değer taşıyor sonuçta. Ben geçmiş olsun telefonunu kale alıp, o telef sözünün de geri alındığını düşünüyorum" dedi.

SELÇUK TENGİOĞLU 2 ÇOCUĞUNU ÖLDÜRDÜ

SELÇUK Tengioğlu'nun 2004 yılında, odalarında uyuyan kızı Mutlu (17) ve oğlu Barış'ı (19) tabancayla vurarak öldürdüğü ortaya çıktı. O günün Anneler Günü olmasının yanı sıra oğlunun mezarında yazan 'Artık yatacak yerim var. Bu dünya olsun sana dar. Analar gününde nasıl kıydın bize? Acımadın mı gençliğimize?" dizeleri dikkat çekti. Tengioğlu'nun aile içi şiddet, cinsel taciz ve polise mukavemetten birçok kez gözaltına alındığı ortaya çıktı. Olay sırasında Tengioğlu'nun diğer kızı Yasemin Tengioğlu (16), 2. kattaki evin arka balkonundan aşağı atlayarak kurtuldu. Saldırgan Selçuk Tengioğlu'nun 2020'deki pandemi affı ile cezaevinden çıktığı belirtildi.

'BANA DA SİLAH ÇEKMİŞTİ'

SELÇUK Tengioğlu'nun İzmir'de yaşayan ağabeyi Davut Tengioğlu YENİ ASIR'a konuştu. Tengioğlu şunları söyledi: "Kardeşimle uzun yıllardır görüşmüyorum. Kendisinin bana silah çekmişliği dahi var. Kardeşim cinnet geçirdikten sonra iki tane çocuğunu öldürüp bir çocuğunu yaraladı. Cinayetin sebebini ben dahil ailedeki kimse bilmiyor. Şu anda Selçuk'un ne iş yaptığını bilmiyorum" dedi. Tengioğlu, özel bir kurumdan emekli olduğunu, şu anda hiçbir iş yapmadığını ve gelişmeleri takip ettiğini belirtti.