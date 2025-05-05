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Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı: Çay içip sohbet etmiş

Sırrı Süreyya Önder için AKM'de düzenlenen tören sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran şahsın konakladığı oteldeki görüntüleri ortaya çıktı. Saldırı niyeti olmadığını söyleyen ve daha önce de 2 çocuğunu öldürdüğü ortaya çıkan şahsın oteldeki görevliyle çay içip sohbet ettiği anlar görüntüde yer aldı.

DHA

Giriş Tarihi:

Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu’nun yeni görüntüleri ortaya çıktı: Çay içip sohbet etmiş

3 Mayıs'ta hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen törene katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tören çıkışı AKM önünde saldıran Selçuk Tengioğlu'nun saldırı öncesi Beyoğlu'nda konakladığı oteldeki görüntüleri ortaya çıktı.

Hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için AKM'de düzenlenen törene katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e AKM önünde yumruklu saldırıda bulunan 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu'nun Beyoğlu'ndaki konakladığı oteldeki görüntüleri ortaya çıktı. Kamera görüntülerinde Tengioğlu'nun kahvaltı yaptığı ve sonrasında çay içip otel görevlisi ile sohbet ettiği anlar yer aldı.

Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu’nun yeni görüntüleri ortaya çıktı: Çay içip sohbet etmiş

'TAKSİM'DE KALDIĞIM OTELDEN ÇIKTIM, PROGRAM OLDUĞUNU DUYDUM'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e gerçekleştirdiği yumruklu saldırının ardından gözaltına alınan Selçuk Tengioğlu'nun, edinilen bilgiye göre ilk ifadesinde programı duyup kaldığı otelden çıktığını söyledi. Saldırgan Tengioğlu, "Ben daha önceden yemek kartı için Cumhuriyet Halk Partisi'ne başvurdum ancak partili olmadığım için bana yemek vermediler. Bundan dolayı da uzun zamandır sinirliydim. CHP'nin sokağa gençleri çağırmasıyla ilgili daha önceden biriktirdiğim sinirimi içimde muhafaza ediyordum. Taksim'de kaldığım apart otelden çıktım, program olduğunu duydum. Oraya gittiğimde aslında bir saldırı niyetim yoktu ancak gördüğüm anda da sinirlerime hakim olamadım" şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

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