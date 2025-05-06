Ankara’da FETÖ operasyonu: Kamu görevlileri gözaltında

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Emniyet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 20'si aktif kamu görevlisi olmak üzere 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. 33 kişi ise gözaltına alındı. Örgütün, Emniyet personelini kodlayarak kendi sistemine göre sınıflandırdığı ve bu faaliyetlerin örgüt tarafından görevlendirilen "mahrem imamlar" aracılığıyla yürütüldüğü tespit edildi. Yürütülen çalışmalar sonucunda, aralarında 20'si halen çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında aktif görev yapan kamu personelinin de bulunduğu toplam 38 şüpheli hakkında "Emniyet Mahrem Sorumlusu" sıfatıyla gözaltı kararı verildi. 33 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Kalan 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.