SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 15 ton bonzai üretilebilecek ham madde ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda 15 ton bonzai üretilebilecek ham madde ele geçirdiklerini açıkladı. Yerlikaya, "Şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin, biz gereğini yapalım." dedi.

Yerlikaya'nın X hesabından yapılan açıklama şöyle:

"İstanbul'da 15 Ton Bonzai üretilebilecek Ham Madde Ele Geçirdik"

Silivri, Bağcılar, Bahçelievler ve Başakşehir'de düzenlediğimiz operasyonlarda;

144 Kg Uyuşturucu Madde (yaklaşık 15 Ton Bonzai üretilebilecek),

8 Milyon 401 Bin adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi.

2'si yabancı uyruklu olmak üzere 16 şüpheli Zehir Taciri yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlü��ü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Silivri, Bağcılar, Bahçelievler ve Başakşehir'de düzenlenen operasyonlarda;

144 Kg Uyuşturucu Madde (yaklaşık 15 ton bonzai üretilebilecek),

120,5 Kg Metamfetamin,

370 Litre Kimyasal Katkı Maddesi,

8 Milyon 401 Bin 500 adet Uyuşturucu Hap,

1 Milyon 600 Bin adet boş ilaç kapsülü,

130 Bin adet boş ilaç kutusu,

215 Kg Uyuşturucu Hap yapımında kullanılan katkı maddesi,

2 adet hap basma makinesi,

2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonları koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüz ile Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum.

Uyuşturucu imalatçılarına karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir.

Şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin, biz gereğini yapalım.