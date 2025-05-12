PKK terör örgütü silahları nerede teslim edecek? BM gözetiminde, 3 kritik nokta...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de yaptığı 'Terörsüz Türkiye' çağrısı sonrası PKK terör örgütü kendisini feshettiğini ve silahları bıraktığını duyurdu. PKK'nın silahları nerede, nasıl teslim edeceği ise sürecin yeni aşaması olarak konuşulmaya başlandı. Örgütten silahların teslim alınacağı 3 nokta belli olurken, süreç Birleşmiş Milletler Temsilcileri tarafından da takip edilecek.

CNN TÜRK Muhabiri Emrah Çakmak, PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin ayrıntıları paylaştı. Çakmak'ın anlattıkları şu şekilde oldu: SİLAHLAR NASIL BIRAKILACAK?



Örgüte yakın kaynakların aktardığı bilgiye göre; bir süreç fesihle başladı silahlar teslim edilecek bu nasıl olacak? BM gözetiminde gerçekleşecek bu. Üç aşama söz konusu.