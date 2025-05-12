Son dakika: Terör örgütü PKK kendisini feshettiğini duyurdu!

Terör örgütü PKK, 5-6 Mayıs'ta yaptığı 12. Kongresi'nin ardından kendisini feshettiğini açıkladı.

Terör örgütü PKK'nın kongreye ilişkin sonuç bildirgesinde, Türk-Kürt ilişkilerinin yeniden dizayn edilmesi çağrısında bulunuldu. Fesih sonrası yapılan açıklamada, "Kürt demokrasisinin gelişmesi için Kürt siyasi partilerin üzerine düşeni yapacağına inanıyoruz" ifadeleri de kullanıldı.

5-6 MAYIS'TA KONGREYİ TOPLAMIŞTI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan iktidarın Terörsüz Türkiye adını verdiği süreçte terör örgütünün kendini feshetmesine ve silah bırakmasına yönelik çağrı İmralı'dan gelmişti. Bu çağrının ardından PKK 5-6 Mayıs tarihlerinde 12. Kongresi'ni topladığını duyurmuştu.

47 YILDA BU NOKTAYA TUZAKLARI AŞA AŞA GELİNDİ

Diyarbakır Lice'ye bağlı Fis köyünde 47 yıl önce kurulan PKK, Kandil'de sona erdi. PKK, 15 Ağustos 1984'te Siirt Eruh'ta, ardından Hakkâri Şemdinli'de ilk saldırılarını gerçekleştirdi. Örgüt bu tarihten sonra da bölgede, sürekli silahlı eylem ve baskınlar yaptı. PKK, 2000'li yıllarda ise şehirlerde canlı bomba eylemleri yapmaya başladı.