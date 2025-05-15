Başkan Erdoğan Zelenskiy ile görüştü... İşte ayrıntılar

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik çabalar başta olmak üzere ikili ve bölgesel meseleler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'yi Ankara'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu bildirdi.

Erdoğan, gelinen aşamada Ukrayna-Rusya savaşının seyrinin doğrudan müzakereler yoluyla çözümü gerekli kıldığını, daha fazla can kaybının önlenebilmesi için asgari müşterekler üzerinde mutabakata varılmasının kritik önemde olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, müzakerelere başlanması için tarihi nitelikte bir fırsat yakalandığını, gerek teknik düzeyde gerek liderler seviyesinde görüşmeleri çok güçlü biçimde desteklediğini belirtti.

Erdoğan, Türkiye'nin barışın süratle tesisi için Ukrayna ve Rusya arasında diyalog kanallarının açık olmasına ehemmiyet verdiğini ve ev sahibi olarak, hazır olduklarında iki ülke liderini ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını dile getirdi.