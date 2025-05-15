MSB kaynakları: Sahadaki somut adımları yakından takip ediyoruz

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakanlık kaynakları, bölücü terör örgütü PKK'nın fesih süreci ile ilgili sorulara üzerine şu değerlendirmeleri yaptı:

"Silahların teslimi konusunda, bölge ülkelerinin muhataplarıyla koordineli bir mekanizma kurulacak"

"Bölücü terör örgütü PKK, kendini feshettiğini ve silah bırakma kararı aldığını duyurdu. Süreç; devletimizin ilgili kurumları ile koordineli olarak büyük bir hassasiyet ve titizlikle sürdürülecek; alınan kararın sahadaki somut adımları yakından takip edilecek. Silahların teslimi konusunda; devletimizin ilgili birimleri tarafından bölge ülkelerinin muhataplarıyla koordineli olarak bir mekanizma kurulacaktır.

"TERÖR VAR OLDUĞU MÜDDETÇE MÜCADELE SÜRECEK"

Bölücü terör örgütü PKK'nın aldığı bu kararı desteklemeyen gerek terör örgütünü kullanan ülkeler gerekse bölücü terör örgütü içindekiler tarafından yapılacak provakasyonlara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtmekte yarar görüyoruz.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan bölgelerde arazi arama-tarama faaliyetleri ile mağara, sığınak, barınak, mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına bölgenin temizlendiğinden ve ülkemize bir daha tehdit oluşturmayacağından emin olunana kadar kararlılıkla devam edecektir".

NATO'DA İŞ BİRLİĞİ İLE GÜVENLİK DİREKTÖRÜ GÖREVİ

Bakanlık kaynakları, bir Türk Generalin NATO'da İşbirliği İle Güvenlik Direktörü Görevine seçilmesiyle ilgili sorular üzerine şunları söyledi:

"Geçtiğimiz hafta icra ettiğimiz haftalık basın bilgilendirme toplantısında NATO'da "İş Birliği ile Güvenlik Direktörü" görevine seçilen Generalimizle ilgili; "uzun yıllardır ilk defa" yerine sehven "ilk defa" ifadesi kullanılmıştır. Yapılan bu maddi hata sebebiyle kamuoyundan ve geçmişte direktörlük görevini icra eden komutanlarımızdan özür dileriz".

Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık'ta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Aktürk, Bakanlığın tüm birlik ve kurumlarının milli güvenliği ve çıkarları güçlü şekilde muhafaza etmeye, bölgesel ve küresel güvenlik ile istikrara yönelik önemli ve belirleyici katkılar sunmaya devam ettiğini söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin devam eden operasyon ve arama tarama faaliyetleri sonucunda son bir haftada, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı teröristin teslim olduğunu belirten Aktürk, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen teröristlerin kullandığı mağaralarda ise çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirilerek kullanılamaz hale getirildiğini ifade etti.

Aktürk, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 14 Mayıs'ta yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mesut Karadağ'a Allah'tan rahmet diledi.

HUDUT GÜVENLİĞİ

Hudutlarda alınan önlem ve güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgi veren Aktürk, "Hafta boyunca hudut güvenliği faaliyetleri kapsamında 7'si terör örgütü mensubu olmak üzere 192 şahıs yakalanmış, 2 bin 527 şahıs engellenmiştir. Böylelikle 1 Ocak itibarıyla sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 2 bin 33, engellenen kişi sayısı da 32 bin 184 olmuştur." bilgisini paylaştı.

Aktürk, ayrıca bu hafta içerisinde Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde 22 kilogramdan fazla uyuşturucu madde ele geçirildiğini belirtti.

"EN BÜYÜK PAY AZİZ ŞEHİTLERİMİZ VE KAHRAMAN GAZİLERİMİZİN"

Suriye harekat alanlarında 8 Ocak'tan bu yana "tünel imha" faaliyetlerinin sürdürüldüğünü aktaran Aktürk, bugüne kadar Tel Rıfat bölgesinde yaklaşık 99, Menbiç bölgesinde ise 112 kilometre uzunluğundaki tünellerin imha edildiğini bildirdi.

Tuğamiral Aktürk, şunları kaydetti:

"Bölücü terör örgütü PKK, kendini feshettiğini ve silah bırakma kararı aldığını duyurmuştur. Alınan kararın, vakit kaybetmeden hayata geçirilmesi gerektiğini, sahada atılacak somut adımların yakından takip edileceğini, sürecin sabote edilmesine, bu süreçte yaşanabilecek sözlü ve eylemsel provokasyonlar dahil her türlü duruma karşı dikkatli ve hazırlıklı olunduğunu vurguluyoruz. Terörle mücadelede elde edilen başarıda ve 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda ülkemizin terörsüz bir geleceğe yürümesinde şüphesiz en büyük pay vatan, millet ve bayrak uğruna canları pahasına mücadele eden aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz ile onların fedakar ve cefakar ailelerine aittir. Bu vesileyle aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlık ve esenlikler diliyor, kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ismi her ne olursa olsun, ülkemize, milletimize, bölgemizin istikrarına ve insanlığa tehdit oluşturan terör örgütleri var olduğu müddetçe mücadelesini büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürecektir. Bu kapsamda, bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan bölgelerde arazi arama tarama, mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına bölgenin temizlendiğinden ve ülkemize bir daha tehdit oluşturmayacağından emin olunana kadar kararlılıkla devam edilecektir."

EĞİTİM VE TATBİKAT FAALİYETLERİ

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, tüm operasyon ve görevlerinin yanı sıra, etkinlik ve caydırıcılığını daha da güçlendirmek amacıyla eğitim ve tatbikat faaliyetlerine de kesintisiz olarak devam ettiğini belirten Aktürk, 6-17 Mayıs tarihleri arasında Karadeniz, Marmara, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen DENİZKURDU-II Tatbikatı'nın başarıyla devam ettiğini dile getirdi.

Aktürk, tatbikatlara ilişkin şu bilgileri verdi:

"5-30 Mayıs tarihleri arasında, Edirne'de Trakya-2025, İstanbul'da Avrasya Barışı (Eurasian Peace), Kayseri'de Erciyes Hava İndirme, Konya'da Uluslararası Anadolu Ankası tatbikatları devam etmekte, 28 Nisan-31 Mayıs dönem aralığında ise yerinden katılım ile Steadfast Cobalt, Katar'da Katar Özel Kuvvet NATO Sertifikasyon, Almanya ve Birleşik Krallık'ta Formidable Shield, İspanya'da Spanish Minex tatbikatlarına katılım sağlanmaktadır. Ayrıca, 19-29 Mayıs tarihleri arasında Belçika'da Snow Master, Norveç'te Steadfast Deterrence tatbikatlarına katılım sağlanması planlanmaktadır."

Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, farklı coğrafyalarda üstlendiği görevlerle sadece ülkenin değil, bölgenin ve dünyanın güvenliğine de katkı sağlayan etkin bir güç olduğunu, kardeş, dost ve müttefik ülkelere güven ve destek vermeye devam ettiğini vurguladı.

İSRAİL

İsrail'in Filistin halkına yönelik insanlık dışı davranışları ve insani yardımların girişine yönelik engellemelerinin devam ettiğini hatırlatan Aktürk, "İsrail sorumsuz saldırılarıyla tüm bölgeyi çatışma ve kaos ortamına sürüklemektedir. Uluslararası toplumun, Gazze'ye insani girişlerin ve kalıcı ateşkesin bir an evvel sağlanması için İsrail üzerindeki baskıyı artırması küresel barışın da bir gereğidir. Ülkemiz bölgede barış ve istikrarın sağlanması adına her daim katkısını sürdürecektir." dedi.

Tuğamiral Aktürk, ulusal güvenliğin ayrılmaz parçası olan yerli ve milli savunma sanayinin ürettiği harp araç gereç ve mühimmatıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin güç ve etkinliğini daha da artırma çalışmalarına devam edildiğini kaydetti.

Bu kapsamda, Kara Kuvvetleri Komutanlığınca muhtelif miktarda, "NEFER Kuleli Zırhlı Muharebe Aracı" muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlanarak envantere alındığını bildiren Aktürk, "Ülkemizin en önemli enerji kuruluşlarından BOTAŞ'ın çalışmalarında kullanılmak üzere Bakanlığımıza bağlı ASFAT ana yükleniciliğinde inşasına başlanan, tasarımı başta olmak üzere önemli yenilikleriyle dünyada muadili olmayan, 'Deniz Temizlik ve Petrol Toplama Gemisi' 10 Mayıs'ta denize indirilmiştir." ifadelerini kullandı.