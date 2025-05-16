Türkiye’de nükleer zirve! Avrupa-İran masası İstanbul’da kuruluyor

İran ile E3 olarak adlandırılan nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları İngiltere, Fransa ve Almanya'nın Dışişleri Bakan Yardımcıları düzeyinde bugün İstanbul'da yapılacak nükleer konulu toplantıda İran'ı Dışişleri Bakan Yardımcıları Mecid Taht Revançi ve Kazım Garibabadi temsil ediyor.
İran ile Avrupa ülkeleri arasındaki nükleer konulu görüşmelerin yapılacağı İran Başkonsolosluğu'na heyetlerin girişleri başladı. İran Dışişleri Bakan Yardımcıları Revançi ve Garibabadi, İngiltere, Fransa ve Almanyalı üst düzey diplomatlarla yapılacak toplantı için İstanbul'a geldi.
İran'ın İstanbul Başkonsolosluğunda gerçekleştirilecek görüşmede, Tahran'ın nükleer programı ele alınıyor.
"ADIM ATMAYA HAZIRIZ"
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile müzakerelerde güven tesis edecek adımlar atmaya hazır olduklarını ancak 'uranyum zenginleştirme hakkından vazgeçmeyeceklerini' söyledi. Arakçi, "Medyada duyurdukları, masa başında duyurulanlarla aynı olmuyor ve bir medya savaşıyaşanıyor. ABD'den çok sayıda çelişkili açıklamalar duyuyoruz. Bunun Washington'daki odaklanma eksikliğinden mi yoksa müzakere tarzından mı kaynaklandığı soruluyor ancak bu İran'ın tarzı değil ve İran temel ilkelerinin ve pozisyonlarının arkasında duruyor" dedi.
İran'ın güven tesis edecek adımlar atmaya hazır olduğunu ancak uranyum zenginleştirme hakkından vazgeçmeyeceğini ifade eden Arakçi, "Ne medyada ne de müzakere masasındaki pozisyonlarımızda bundan taviz vermeyeceğiz. Bu, İran halkının hakkıdır ve kimse bunu inkar edemez" ifadelerini kullandı.