BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Uluslararası Aile Günü nedeniyle sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Erdoğan, "Aile, bir milletin en sağlam kalesi; değerlerimizin kaynağı, karakterimizin aynasıdır. Toplumu ayakta tutan sevgi, saygı ve sadakat önce ailede yeşerir. Aile güçlü olursa, toplum da dirençli olur. Türkiye'nin yarınları, bugünün sağlam ailelerinde şekillenir.

Aile Haftası dolayısıyla, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce İzmir ve birçok şehirde yürüyüşler düzenlendi.

Uluslararası Aile Günü vesilesiyle bu anlamlı kararı bir kez daha vurguluyor, aile kurumunun her şartta korunmasını hayati bir görev olarak görüyorum. Zira aileye sahip çıkmak, ortak geleceğimize sahip çıkmaktır. Her birimizin sorumluluğu, aile bağlarını yaşatmak ve güçlendirmektir. Ailelerimizi hep birlikte koruyalım, birlikte büyütelim. Unutmamalıyız ki Türkiye'nin gücü, ailelerin birliğinden doğar" ifadelerini kullandı.