Zelenskiy’den Erdoğan’a ziyaret

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesi için İstanbul'da yapılacak zirve öncesinde Türkiye'ye gelen Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy, Başkan Erdoğan ile dün bir araya geldi. Zelenskiy görüşme öncesinde teamüllerin dışına çıkarak havaalanında açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, barış görüşmeleri ile ilgili sürece değinerek, "Erdoğan ile görüştükten sonra adımlarımıza karar vereceğiz" dedi. Açıklamadan sonra Zelenskiy, Başkan Erdoğan ile görüşmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.

"HEYETLERİ SEMBOLİK"

Zelenskiy, İstanbul'da gerçekleştirilen müzakerelere değinerek, "Bizim üst düzey bir heyetimiz var, Rusların ise sembolik bir heyeti var gibi görünüyor. Bundan sonra ne yapacağımızı ve Rusların karar alma yetkisine sahip olup olmadıklarını göreceğiz" ifadelerini kullandı. İstanbul'da gerçekleştirilecek heyetler görüşmesine ilişkin olarak "ABD'li heyet ile irtibat halindeyiz" diye konuşan Zelenskiy, savaşın 3,5 yıldır devam ettiğini ifade ederek, "Türkiye bu noktada yeniden devreye girdi. Barış görüşmelerinin çoğunun Türkiye'de olduğunu söylemek ve işaret etmem gerek" ifadelerini kullandı.

"VAKİT KAYBEDİLMEMELİ"

Zelenskiy, Putin'e bir mesajı olup olmadığı konusunda bir soruya da "Benim burada bulunmam açık bir mesaj" karşılığını verdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı olarak görüşen Başkan Erdoğan ve Zelenskiy, Ukrayna ve Rusya savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kabulde, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı. Ziyaret kapsamında yapılacak ikili ve heyetler arası görüşmelerde Başkan Erdoğan'ın Türkiye'nin vakit kaybedilmeksizin ateşkesin ve barış müzakerelerinin başlamasına yönelik yaklaşımını vurguladığı kaydedildi. Erdoğan ile Zelenskiy'nin ikili görüşmesinin ardından heyetler arası çalışma yemeğine geçildi.