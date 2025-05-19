7. Etnospor Kültür Festivali için geri sayım! Bilal Erdoğan detayları A Haber’de anlatacak

İstanbul'da düzenlenecek 7. Etnospor Kültür Festivali için geri sayım başladı. 20 farklı ülkeden binin üzerinde sporcunun katılacağı 7. Etnospor Kültür Festivali, bu yıl İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşecek. Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, bu akşam saat 19.00'da AHaber canlı yayınında 22-25 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek festival ile ilgili açıklamalarda bulunacak.

Geçtiğimiz günlerde, Etnospor Kültür Festivali'nin tanıtım toplantısında festival ile ilgili açıklama yapan Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan festivalin sporcu, sanatçı ve kültür insanının katılımıyla gerçekleşeceğini vurgulamıştı. Bilal Erdoğan, "Özbekistan, Gürcistan, Moldova, Kazakistan, Litvanya, Rusya, Belarus, İtalya ve Katar'da icra edilen çeşitli geleneksel sporlar ve oyunlar ilk defa 7. Etnospor Kültür Festivali vesilesiyle katılımcılarla buluşacak. Okçuluktan atlı cirite, yağlı güreşten mangalaya kadar birçok spor ziyaretçilerle buluşacak. Birkaç yıldır Azerbaycan'dan gelerek festivalimize renk katan Karabağ atları, bu yıl da izleyenlerle buluşacak" ifadelerini kullanmıştı.

Festivale katılımın ücretsiz olacağını vurgulayan Bilal Erdoğan, "Festivalin temel görevi, geleneksel sporlarımızın popülerleşmesini ve yaygınlaşmasını sağlamak. Gelen bütün halkımız Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli geleneksel spor branşlarını izleme fırsatı bulacaklar. Festival, çocuklarımızın belki de ilk defa ata binmesini, ok atmasını sağlamayı hedefliyor. Yağlı güreş seyretmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Yurt dışından gelen spor branşlarının da Türkiye'de ilk defa tanıtıldığına şahitlik edeceğiz" açıklamasını yapmıştı.

Uluslararası lezzetlerin yanında mantı, Özbek pilavı, keşkek ikram edileceğini ifade eden Erdoğan, sözlerine şöyle devam etmişti: Geleneksel sporları tanıtmaktan, popülerleştirmekten maksadımız bu işin felsefesi diyebileceğimiz geleneğin yeni nesillere aktarılması dendiği zaman aile bu işin merkezinde. Aile ile kültür aktarımının gerçekleştiği toplumun en küçük ünitesi, merkezi diyebileceğimiz bir yer. Cumhurbaşkanımız tarafından 2025 yılı 'Aile yılı' ilan edildiği için bu yılki festivalde biz de aile yılını ve geleneğin geleceğe aktarımını sağladığından hareketle çocuklu etkinliklerin burada merkezde olmasını hedefliyor olacağız. Ücretsiz ikramlarımız olacak.

BU YILIN TEMASI: GELENEK AİLEDE BAŞLAR

7. Etnospor Kültür Festivali'nin teması, 2025 yılının 'Aile yılı' ilan edilmesi sebebiyle "Gelenek Ailede Başlar" oldu. Festivalde 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesi kapsamında ilk kez kurulacak Aile Obası, ailelerin birlikte vakit geçirebileceği özel bir alan olacak. Geleneksel oyunlar, atölyeler ve ebeveyn-çocuk söyleşileri bu alanda düzenlenecek.