Kırmızı bültenle aranan 4 kişi Türkiye’ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 4 kişiyi Gürcistan'da yakalayıp ülkeye getirdiklerini duyurdu. Operasyonda, Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan F.B., S.D., M.T. ve E.Ö. isimli şahıslar Gürcistan'da yakalanıp, Türkiye'ye getirildi. Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Türk Polisinden kaçamayacaklar. Interpol-Europol Daire Başkanlığımız ile Artvin İl Emniyet Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum."