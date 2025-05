7. Etnospor Kültür Festivali başladı! Bilal Erdoğan’dan önemli mesaj: Bu festival insanlığın ortak mesajı olmuştur

7. Etnospor Kültür Festivali başladı. Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, festivalin açılışında konuştu. "Bu festival insanlığın ortak mesajıdır" diyen Bilal Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:Bu festival insanlığın ortak mesajı ve yeniden hatırlayışın çağrısı olmuştur. Bu yıl festivali Gelenek Ailede Başlar teması ile gerçekleştiriyoruz. Cumhurbaşkanımız tarafından 2025'in Aile Yılı ilan edilmesinin ardından toplumumuzun ortak değerlerini kuşaklar arasında yaşatmayı hedefliyoruz.

Biliyoruz ki bir insanın karakteri, milletin geleceği önce ailede biçimlenir. Savaşların ortasında kalan soykırıma maruz bırakılan acıların içinde büyüyen çocuklara tanığız. Bir kez daha haykırıyoruz biz çocukların bombalar altında ezildiği değil oyunlar oynadığı bir dünya istiyoruz. Bu festival eğlence ve gösterinin ötesinde bir duruşun bir çağrının ifadesidir. Dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılarla birlikte insanlık vicdanını bu alanda bir araya getiriyoruz. Ortak değerleri burada hep birlikte inşa ediyoruz. Kültürün birleştirici gücüne, sporun evrensel diline sanatın kalplere hitap eden sesine inanıyoruz. Bu festival bu inancın ete kemiğe bürünmüş halidir. Bu büyük organizasyona emek veren tüm ekip arkadaşlarıma sponsorlarımıza katkı sunan ülke temsilcilere, sanatçılara, sporculara ve elbette festivalimizi şenlendiren misafirlerimize şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun...

Ziyaretçiler, okçuluk ve binicilik gibi birçok sporu deneyimleyebilecek. Festivalde atlı sporlar ve güreş gösterileri yer alacak. Dayanışma obasında yapılacak sosyal sorumluluk etkinliklerinin de yer alacağı festivalde katılımcılar, kültürel çadır alanlarında farklı kültürleri tanıma fırsatı yakalayacak. Enstrüman müzesi, toylar, çeşitli sergi ve sanat atölyelerinin de yer alacağı festivalde ziyaretçiler, sahne etkinlikleri ve konserlere de katılım sağlayabilecek. Çocuk sanat atölyeleri, şenlikler, etnopark aktiviteleri ve geleneksel çocuk oyunlarıyla çocuklar ve dezavantajlı gruplar da keyifli zaman geçirebilecek. Ayrıca festivalde katılımcılar, birçok evrensel lezzeti ve dünya kahvelerini deneme fırsatı bulacak.

BİRÇOK GELENEKSEL SPOR İÇİN ÜCRETSİZ DENEYİM FIRSATI

7. Etnospor Kültür Festivali, her yaştan ziyaretçiye etkinlik sunacak. Ziyaretçiler, profesyoneller eşliğinde gerçekleşecek olan ok atma ve at binme gibi birçok geleneksel sporlar ve oyunları ücretsiz olarak deneyimleme fırsatı yakalayacak. Aynı zamanda katılımcılar, bu alanda bulunan atölyelerde geleneksel sanatlara dair tecrübe kazanacak. Ziyaretçiler, festival boyunca geleneksel sporlar ile oyunlar başta olmak üzere, doğa ve hayvan iletişimi gibi konularda bilgi edinme imkanına erişebilecek.

ÇOCUKLAR İÇİN ÖZEL ETKİNLİKLER YAPILACAK

Festival, çocuklar için birbirinden özel etkinliklere ev sahipliği yapacak. Çocuklar aileleriyle birlikte, festival alanında geleneksel sporlar ve oyunlarla keyifli zaman geçirebilecek. Dezavantajlı gruplara özel yapılacak etkinlikler ve müsabakalar da festivale renk katacak. Hipoterapi, görme engelliler mangala turnuvası, atölyeler ve engelli sanatçıların sahneleyeceği etkinliklerle birlikte dezavantajlı gruplara erişilebilir imkanlar sunulacak.

DÜNYA KÜLTÜRLERİ DE BU FESTİVALDE...

Dünya Etnospor Birliği, bu festivalle birlikte ziyaretçilere dünyadaki farklı kültürleri tanıtacak. Festival, dünya mutfağından tatları katılımcıların beğenisine sunarken, eşsiz gösterilere imza atan Karabağ Atları da ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatacak. Türkiye'den şehirlerin tanıtıldığı, kıl çadırlarında oba yaşamının hayat bulduğu, el sanatları atölyeleri ve birçok gösteriyle aktivite festivalde bulunacak.

BU YILIN TEMASI GELENEK AİLEDE BAŞLAR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen "Aile Yılı" kapsamında, bu yıl 7. Etnospor Kültür Festivali'nde ilk kez Aile Obası kurulacak. "Gelenek Ailede Başlar" anlayışıyla şekillenen bu özel alan, aile olmanın birleştirici gücüne ve kültürel mirasın kuşaktan kuşağa aktarılmasındaki rolüne dikkat çekecek. Aileler, kurulacak alanda geleneksel oyunları deneyimleyebilecek, kültürel etkinliklerde vakit geçirecek ve özel atölyelere katılarak ortak hatıralar oluşturabilecek. Ayrıca, çocuk ve ebeveyn ilişkisini güçlendirmeye yönelik söyleşiler, rehberlik içerikleri ve interaktif aktiviteler de bu alanda yer alacak.