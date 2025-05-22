İmamoğlu’nun kasası Ertan Yıldız’a ev hapsi

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması sürüyor. Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerden biri olarak bilinen Ertan Yıldız, rüşvet iddialarıyla tutuklandıktan sonra itirafçı oldu. Verdiği ifadeye göre, İmamoğlu'nun tüm mali süreçleri doğrudan kendisinin takip ettiğini ve bu sistemde yer alan kişilerden tek tek hesap sorduğunu belirten Yıldız, bazı kişilerin kendi adlarına küçük çaplı işler yürüttüklerini ve İmamoğlu'nun da bu duruma zaman zaman göz yumduğunu iddia etti.

Ayrıca, Mandarin Otel'den 20 milyon dolar, Six Senses Otel'den ise 7 milyon dolar alındığını öne sürdü. Yıldız etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ev hapsi şeklinde adli kontrolle serbest bırakıldı. Ekrem İmamoğlu'nun kayıp olarak aranan cep telefonu da, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan bir kişinin, telefonun yerini ihbar etmesiyle ele geçirildi. Sim kartsız olarak ele geçirilen telefon üzerindeki incelemelerin sürdüğü öğrenildi.