AK Partili Şebnem Bursalı’dan Filistin açıklaması: Tanınması artık bir tercih değil, insanlık borcudur

İsrail'in aylardır Gazze Şeridi'nde yürüttüğü soykırım ve sistematik saldırıların insanlığın vicdanını yaraladığını belirten Bursalı, "Hastanelerin, okulların, mülteci kamplarının hedef alındığı bu vahşete karşı artık sadece tepki değil, somut diplomatik adımlar gerekiyor. Nitekim dünyanın dört bir yanından gelen tanıma kararları bu yönde umut verici gelişmelerdir" dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN LİDERLİĞİNDE TÜRKİYE, ÖNCÜ ROL OYNADI"

Birleşmiş Milletler'e üye 193 ülkeden 148'inin Filistin'i bağımsız devlet olarak tanıdığına dikkat çeken Bursalı, "İrlanda, Norveç ve İspanya'nın ardından Fransa da Filistin'i tanıyacağını açıklamıştır. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede, bu süreçte Türkiye ile iş birliği çağrısında bulunması çok kıymetlidir. Türkiye'nin Filistin meselesindeki öncülüğü artık küresel ölçekte kabul görmektedir" ifadelerini kullandı.İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın eylül ayında yapılacak BM Genel Kurulu'nu işaret ederek Filistin'i tanıyabileceklerini açıklamasını ve Malta'nın da bu yönde irade beyan etmesini "vicdan sahibi ülkelerin yükselen ortak sesi" olarak nitelendiren Bursalı, Türkiye'nin bu süreçteki duruşunun belirleyici olduğunun altını çizdi.

BURSALI: TÜRKİYE, ÜZERİNE DÜŞENİ YERİNE GETİRMEYE DEVAM EDECEK

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yıllardır Filistin halkının haklı davasını savunmakta; hem İslam dünyasının hem de küresel vicdanın sesi olmaktadır" diyen Bursalı, Türkiye'nin Gazze'deki katliamların durdurulması, Filistin'in devlet olarak tanınması ve iki devletli çözümün hayata geçmesi için uluslararası alanda yürüttüğü mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirtti.Birleşmiş Milletler'de düzenlenen ve aralarında Fransa, Avustralya, Kanada, İspanya, Finlandiya, İrlanda ve Norveç'in de bulunduğu 14 ülkenin katıldığı "İki Devletli Çözüm" konferansında yapılan çağrılara Türkiye'nin de güçlü destek verdiğini belirten Bursalı, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Filistin'in tanınması artık bir tercih değil, insanlık borcudur. Türkiye, bu uğurda diplomatik, insani ve siyasi her alanda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edecektir."