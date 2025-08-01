Terörsüz Türkiye Komisyonu için ilk toplantı tarihi belli oldu

Son dakika haberi: Meclis'te kurulacak Terörsüz Türkiye Komisyonu ilk toplantısını salı günü saat 11.00'de yapacak. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulacak komisyonun ilk toplantısı için üye milletvekillerini 5 Ağustos saat 11.00'de TBMM'ye davet etti.

PARTİLERİN KOMİSYON ÜYELERİ BELLİ OLDU

Öte yandan; AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti grubunda 21 milletvekili ile kurulacak komisyonda sayısal çokluğuyla beraber, Cumhuriyet Halk Partisi 10 milletvekili, DEM Parti 4 milletvekili, Milliyetçi Hareket Partisi 4 milletvekili, İyi Parti 4 milletvekili, Yeniyol Grubu Partisi 3 milletvekiliyle birlikte temsilinin sağlanmasının arzu edildiğini söyledi.

21 kişiden oluşan liste şu şekilde;

Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül,

Trabzon Milletvekili Mustafa Şen,

Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu,

Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman,

İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel,

Adana Milletvekili Sunay Karamık,

Erzurum Milletvekili Selami Altıok,

Antalya Milletvekili Kemal Çelik,

Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz,

İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya,

İstanbul Milletvekili Şengül Karslı,

Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin,

Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler,

Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu,

Konya Milletvekili Tahir Akyürek,

Mersin Milletvekili Ali Kıratlı,

Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı,

Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş,

Van Milletvekili Burhan Kayatürk,

Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan,

Samsun Milletvekili Ersan Aksu.

CHP'NİN KOMİSYON ÜYELERİ DE BELLİ OLDU

Ankara Milletvekili Murat Emir,

Ankara Milletvekili Okan Konuralp,

Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu,

Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu,

İstanbul Milletvekili Türkan Elçi,

İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer,

İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı,

İzmir Milletvekili Murat Bakan,

İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen ve İzmir Milletvekili Mehmet Salih Uzun, CHP'yi komisyonda temsil edecek isimler oldu.

MHP'NİN KOMİSYON ÜYELERİ:

İstanbul Milletvekili Feti Yıldız,

Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül,

Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk,

Tokat Milletvekili Yücel Bulut

DEM PARTİ KOMİSYON ÜYELERİ:

Kars Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit,

Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş,

Antalya Milletvekili Saruhan Oluç

İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek