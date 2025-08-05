Başkan Erdoğan, YAŞ üyeleriyle Anıtkabir’i ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura Toplantısı öncesi YAŞ üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Erdoğan'ın Aslanlı Yol'un başındaki yerini almasının ardından başlayan törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, komutanlar ve diğer devlet erkanı katıldı.

Erdoğan'ın ay yıldız motifli çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Erdoğan başkanlığındaki heyet, mozoleye çıkan merdivenin önünde fotoğraf çektirdikten sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

"MİLLETİN GELECEĞİNİ GÜVENE ALACAK TARİHİ ADIMLAR ATIYORUZ"

Başkan Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

Aziz Atatürk, yakın çevremizde krizlerin, çatışmaların ve gerilimlerin arttığı bir dönemde YAŞ üyeleri olarak bugün bir kez daha huzurunuzdayız. Güvenlikten demokrasiye, ekonomiden teknolojiye, savunma sanayinden dış politikaya milletimizin istikbalini güvenceye alacak tarihi adımlar atıyoruz. Şuramızın Türkiye Yüzyılı'na giden yolda yeni bir kilometre taşı olacağına inanıyoruz. Ruhun şad olsun.