MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Türkiye terör musibetinden kalıcı olarak kurtulacaktır

MHP Genel Başkanı Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, "Siyaset, aklın ve ahlakın rehberliğinde, hayatın ve hadiselerin önünü kapatan sis bulutlarının dağıtılması, bunun yanı sıra konjoktürel sorunların sürüklediği çıkmaz sokaklardan çıkabilme başarı ve becerisidir. Terörden arınmış, terörle yollarını ayırmış, terörü kutlu hayatından söküp atmış Türkiye'yi durduracak, duraklatacak ve durgunluğa sürükleyecek herhangi bir müessir ve mütehakkim gücün varlığı artık sadece hayal mesabesindedir. Kuşatma yarılmış, bölgesel ve küresel kumpas sökülüp atılmıştır. Terörsüz Türkiye, tereddütleri geriletmiş, tenakuzları gidermiş Türkiye'dir. Terörsüz Türkiye, milli birlik ve kardeşliği güncellemiş ve güçlendirmiş Türkiye'dir. Vakti geldiğinde kimden hesap soracağını herkes görecektir" ifadelerini kullandı.