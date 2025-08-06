‘Yeni bir dönemin başlangıcına şahidiz’

TERÖRSÜZ Türkiye sürecinin en önemli adımlarından biri olan Komisyon çalışmaları resmen başladı. 48 üyeden oluşan Komisyonun açılış konuşmasını TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yaptı. Kurtulmuş, yeni bir dönemin başlangıcına şahitlik edildiğini söyledi. Komisyonun sıradan bir heyet olmadığına vurgu yapan Kurtulmuş, şöyle konuştu: "Tarihi bir dönüm noktasındayız. Yeni bir dönemin başlangıcına şahitlik ediyoruz. Bu komisyon sıradan bir heyet değil, milletin iradesini temsil ediyor. Komisyonumuz on yıllardır milletimizin enerjisini tüketen ve kardeşi kardeşten uzaklaştırmaya çalışanların provoke ettiği bir meseleye yeni bir gözle bakma iradesinin de yansımasıdır.

'MECLİS HALKIN SESİDİR'

SÜREÇTEKİ asli meselenin; vicdan ve adaletle hareket etmenin teminatı olduğunu belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti: "Burada asli meselemiz hiç şüphesiz yeniden anayasa yazmak, hukuk reformu yapmak ya da tüm meseleleri bir anda çözmek değildir. Meclis'in halkı sesi olması yanında toplumsal barışın sağlayıcısı kardeşliğin teminatı, çözümün meşru adresi olduğunu hatırlatma idaresidir. Ortak acılarımızı ortak umuda çevirmek için buradayız."