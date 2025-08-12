Bahçeli: Gazze’deki trajedi sona ermeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gazze'deki insani felaketlere karşı Türkiye'nin müdahale etmesi gerektiğini vurguladı. Bahçeli, "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu vasıtasıyla huzur, umut ve kardeşlik üzerindeki sis bulutları dağıtılacak, yeni yüzyıl al bayrağın etrafında tezahür edecektir." ifadesini kullandı. Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, bölgesel ve küresel meydan okumaların devamlı hızlanıp mevzi kazandığı bugünkü alacakaranlık dönemde Türkiye'nin iç barış ve kardeşlik ortamını tahkim etmesinin gıpta edilecek bir gelişme olduğunu belirtti.

'İNSANI FELAKET'

BAHÇELİ, şöyle devam etti: "Ne hazin, ne tarifsiz bir acıdır ki, özellikle Gazze'de yıkım, trajedi ve insani felaket sürekli tırmanmaktadır. Ölen ve öldürülen bebekler, çocuklar, kadınlar, ezcümle masumlar; gömülenler de cansız bedenlerin yanı sıra insanlık ve insani mirastır. Filistinli kardeşlerimiz barbar bir ablukanın ateş hattındadır. Gazze açlığa, susuzluğa, ilaçsızlığa, her türlü soysuz baskıya mahkum haldedir. Soykırım suçlusu, insanlığın utanç yüzü, eşine benzerine az rastlanır canilik markası olan Netanyahu'nun Gazze'yi işgal ve bir adım sonra da ilhak planı, dünyayı ayağa kaldırması gereken alçak bir emeldir. Birleşmiş Milletler'in derhal harekete geçmesi, en azından canlılık emaresi göstermesi, tedarik edilecek çok katılımlı 'Barış Gücü'yle Gazze'de hüküm süren katliam ve Siyonist projeye darbe indirmesi artık hayat memat konusudur. Bu cinayet ve melanet karabasanına karşı siyasi, askeri ve ahlaki temelde eylem etabına geçmek, ertelenmesi ve gecikmesi feci sonuçlara yol açacak insanlık görevidir. Netanyahu'nun Gazze'yi yutma hevesi kursağında bırakılmalıdır. Bu katilin savaşı bitirmek adına ileri sürdüğü imha şartlarını tartışmaya açmak ve gündeme taşımak dahi kabul edilemez bir yanlıştır." Bahçeli, gelinen aşamada Müslüman ülkelerin, mağdur ve mazlumların arşa değen inilti seslerini, kalpleri sızlatan imdat seslenişlerini, açlıktan ölen bebeklerin yürekleri kavuran hallerini duymak, görmek ve bu suretle de İslami ve insani mesuliyetleri yerine getirmek durumunda olduğunu vurguladı.