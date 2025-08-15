Bardağı taşıran o an

ÖZLEM Çerçioğlu'nun CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılması gündeme bomba gibi düştü. Çerçioğlu'nu istifaya götüren sürecin arka planında ise CHP yönetimi eliyle büyük bir baskı ve tahakküm girişimi olduğu ortaya çıktı. Kopuşun fitilini, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Ankara'daki belediye başkanları toplantısında sergilediği tavır ateşledi.

İMAR YOLSUZLUĞU İSTENDİ

CHP lideri tüm belediye başkanlarının elini sıktığı, ancak Özlem Çerçioğlu'nun bilinçli olarak elini sıkmayıp pas geçerek görmezlikten geldiği görüntüler ortaya çıktı. Tüm bu gelişmeler Çerçioğlu'nu CHP'den kopmasına yetti. Özel'in Çerçioğlu'nun elini sıkmamasının nedeni ise, Çerçioğlu imar planıyla ilgili Özel'i uyardığı, ancak genel başkanının bunu dikkate almayarak kendisine karşı tavır aldığını söyledi.

ÖZEL'İ UYARDIĞI İÇİN TAVIR ALDILAR İplerin koptuğu 10 Temmuz'da düzenlenen toplantıda CHP lideri Özgür Özel, Çerçioğlu'nun elini sıkmadı. Bunun nedeninin ise, Çerçioğlu'nun imar planıyla ilgili Özel'i uyarması ancak genel başkanının bunu dikkate almayarak kendisine karşı tavır alması olduğu belirtildi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun eli havada kaldı.

Özlem Çerçioğlu'nun baskılara maruz kaldığı ve CHP yönetimi tarafından yalnızlaştırıldığı olayın perde arkasındaki en önemli sebep kendisinden istenilen bir imar yolsuzluğuna göz yummamasıydı.

"CHP YÖNETİMİ BİLİYORDU"

AYDIN'IN bir ilçesinde bir arazinin imar planıyla ilgili kendisinden gerekli işlemleri yapması istendiğini belirten Çerçioğlu, bunun mümkün olamayacağını ifade etmesine rağmen defalarca CHP'li Bülent Tezcan ve bazı yöneticilerin baskısına maruz kaldığını dile getirdi. Çerçioğlu, "Bu baskılar devam etti. Böyle bir imar yolsuzluğuna izin vermeyeceğimi söyledim. Ardından ailem ve şahsıma karalama kampanyaları ve iftiralarla dolu haberler yayılmaya ve hatta yerel site ve gazetelerde haberler yaptırılmaya başlandı. Tüm bu yaşananları Genel Başkan Özgür Özel ve bazı yöneticilere ilettim gerekli işlemlerin yapılmasını istedim. Maalesef aylar geçmesine rağmen hiç bir girişimde bulunulmadı aksine destek birden kesildi" ifadelerine yer verdi.

HEM kendisinin hem de ailesinin sistemli şekilde hedef alındığının da altını çizen Çerçioğlu, "Yaşanan anti-demokratik uygulamaların yanı sıra hem benim temel prensiplerim olan hem de Aydınlılara ve aileme verdiğim dürüstlük, yasalar çerçevesinde hizmet, kamu ahlakından taviz vermeme ilkeleri nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi ile aynı yolda yürüme imkanım artık bulunmamaktadır. Özellikle bilinmesini isterim ki, bu noktaya gelinmemesi için her seviyede dürüstlük, ahlak, yasalara uygunluk taleplerimizi dile getirmeme rağmen, şahsım ve ailem hedef alındık" diye konuştu. Çerçioğlu, CHP'de siyaset yapma imkânı kalmadığını vurgulayarak, "Üç belediye başkanımızla birlikte CHP'den istifa ediyoruz" dedi.