Başkan Erdoğan: Zalimler mutlaka kaybedecek

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni'nde konuştu.

ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDAN ÖNE ÇIKANLAR:

Sizlerin sayesinde jandarma ve sahil güvenlik mensuplarının her bir ferdine selamlarını gönderiyorum. Milletimizin huzuru için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan güvenlik güçlerimize üstün başarılar diliyorum.

Gençlerimizi yetiştiren anne ve babalarımızın hepsine ayrı ayrı şükranlarımızı sunuyorum.

Karşımdaki şu tablo kararlılığın resmidir. Bu tablo Türkiye'nin güvenlik duvarıdır. Bu tablo yarınlarımız için bir söz, bugünlerimiz için bir güvencedir. Cennet vatanımızın dört bir ucunda görev üstlenecek subay ve astsubaylara başarı dolu bir meslek hayatı diliyorum.

"BİZLER TARİH SAHNESİNE DÜN ÇIKMADIK"

Bizler tarih sahnesine dün çıkmadık. Eserlerimizle çok geniş bir coğrafyayı adım adım nakış nakış işledik. Asırlar boyunca adaletin sancaktarı olduk.

Bizi buradan çıkarmaya çalışanlar oldu, ufkumuzu karartmaya çalışanlar oldu. Kardeşliğimizi bozmaya, aramıza nifak tohumları ekmeye kalkanlar oldu. Hamdolsun hepsini teker teker püskürttük. Kimi zaman işgal ordularıyla bunu yapmaya çalıştılar. Kimi zamanda ülkemizdeki maşalarını harekete geçirdiler. Vatanımıza göz dikenleri hüsrana uğrattık.

"ZALİMLER MUTLAKA KAYBEDECEK"

Kendilerini dev aynasında gören zalimler mutlaka kaybedecek, rezil olup gidecekler. Mazlumların oluk oluk kanlarını dökenler o kanlarda boğulacaktır. Filistinli kardeşlerimizin hesabı eninde sonunda sorulacak.