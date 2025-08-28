Kaçak pırlanta operasyonu: 40 gözaltı

İSTANBUL'DA kaçak pırlanta soruşturması kapsamında, Kapalıçarşı'da 23 iş yerine operasyon düzenlendi. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce düzenlenen operasyonda, kaçak yollarla ülkemize pırlanta ve çeşitli değerli taşları getiren 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

KAPALIÇARŞI'YA BASKIN

OPERASYONDA 155 kilo 602 gram, bin 359 karat değerli taş ve 945 adet ziynet eşyası ele geçirildi. Ele geçirilen değerli taşların yaklaşık piyasa değerinin 445 milyon 750 bin lira olduğu değerlendirildi. Şüphelilerin ifadeleri sonrası soruşturma derinleştirilerek Kapalıçarşı'daki bazı iş yerlerine de operasyon yapıldı.

Operasyonda 23 iş yeri aranırken, 40 şüpheli de gözaltına alındı. Aramalarda ayrıca çeşitli değerli taş, 135 adet ziynet eşyası, bin 132 adet değerli maden taşı, ateşli silahlar, 267 parça tarihi eser ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Ele geçirilen değerli taşların yaklaşık piyasa değerinin ise 1 milyar 250 milyon lira olduğu değerlendirildi.