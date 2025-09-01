Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü

Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'in Tiencin şehrinde bulunan Erdoğan, zirve marjındaki temaslarını sürdürüyor.

Başkan Erdoğan, Meyciang Kongre Merkezi'nde, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yer aldı.