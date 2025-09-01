Özgür Özel ROKETSAN’I bu sözlerle hedef aldı: Balıklar roketlerden korkuyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinop İskelesi'nde düzenlenen Balıkçılık Sezonu Açılış Programında, ROKETSAN'a eleştiride bulundu. Özel, füzelerin test atışlarının yapıldığı Sinop Test Merkezi'nin de taşınmasını talep etti.

TEST ATIŞLARI BALIKÇILIĞI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Test atışlarının turizmi ve balıkçılığı olumsuz etkilediğini öne süren Özel, "Sinop'un turist çekmeye ihtiyacı var. Siz balığa çıkmayın, füze testi yapacağız diyorsunuz. Turistlerin başının üstünden roketler, füzeler geçiyor." ifadelerini kullandı.

BALIKLAR ROKETLERDEN KORKUYOR

Roket denemelerinin balıklar üzerinde 'olumsuz etkiler' bıraktığını söyleyen Özel, "O seslerden balıklar ürküyor, yuvalarını terk ediyorlar, yuva yapmıyorlar. Bu yüzden balıkçılığın randımanı düşüyor." şeklinde konuştu.