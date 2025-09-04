Başkan Erdoğan, Bahçeli’yi ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi, Türkmenbeyi Caddesi'ndeki konutunda ziyaret etti.

Bahçeli, görüşme öncesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı.

Görüşme öncesi konutunun önünde bir süre kurmaylarıyla sohbet eden Bahçeli, ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşıladı. Erdoğan ve Bahçeli, tokalaşıp basın mensuplarına poz verdikten sonra konuta geçti.

Basına kapalı ziyaret, 50 dakika sürdü.

Devlet Bahçeli, görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı konutun kapısından uğurladı