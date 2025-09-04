  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Başkan Erdoğan, Bahçeli'yi ziyaret etti

Başkan Erdoğan, Bahçeli'yi ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi konutunda ziyaret etti. İki lider Terörsüz Türkiye, Suriye ve Filistin konuları başta olmak üzere iç ve dış politikadaki gelişmeleri değerlendirdi. Görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi, Türkmenbeyi Caddesi'ndeki konutunda ziyaret etti.

Bahçeli, görüşme öncesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı.

Görüşme öncesi konutunun önünde bir süre kurmaylarıyla sohbet eden Bahçeli, ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşıladı. Erdoğan ve Bahçeli, tokalaşıp basın mensuplarına poz verdikten sonra konuta geçti.

Basına kapalı ziyaret, 50 dakika sürdü.

Devlet Bahçeli, görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı konutun kapısından uğurladı

