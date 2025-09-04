Ege’de dolandırıcılık şebekelerine darbe: 64 tutuklama

EGE illerinin de aralarında bulunduğu 29 ilde "Nitelikli Dolandırıcılık" şebekelerine yönelik operasyonlarda yakalanan 89 şüpheliden 64'ü tutuklandı. Şüphelilerin banka hesaplarında 28 milyon TL'lik işlem hacmi tespit edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gerçekleştirilen "Nitelikli Dolandırıcılık" operasyonları hakkında açıklama yaptı.

28 MİLYONLUK VURGUN ÇARKI

BAKAN Yerlikaya, Aydın'ın da aralarında olduğu 29 ilde son bir ayda düzenlenen operasyonlarda 388 vatandaşı dolandırdığı tespit edilen 89 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 64'ünün ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığını duyurdu. Şüphelilerin vatandaşları, tarihi eser bulma vaadiyle, kamu görevlisi, avukat, banka görevlisi ya da uzlaştırmacı gibi unvanlarla kendilerini tanıtarak, Sahte internet siteleri üzerinden oto yedek parçası satışı yaparak dolandırdıkları belirlendi. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin banka hesaplarında 28 milyon TL'lik işlem hacmi olduğu ortaya çıkarıldı. Yakalanan 89 şüpheliden 64'ü tutuklanırken, 9 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı