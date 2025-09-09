İsrail’e sert tepki: Derhal somut ve etkili tepki için göreve

İsrail'in Katar topraklarında Hamas'a yönelik gerçekleştirdiği barbarca saldırıya Türkiye Katar Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığı sert tepki gösterdi.
Parlamento Başkanı olan Akar, sosyal medya hesabından dikkat çeken ifadeler kullandı.
Akar'ın, X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
İsrail'in Hamas müzakere heyetine düzenlediği saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz!
Bu saldırı ile;
- Barış süreci sabotaja uğramış,
- Dostumuz ve kardeşimiz Katar'ın egemenliği ihlal edilmiş,
- Uluslararası hukuk alenen çiğnenmiş ve
- Diplomatik ahlak ve değerler yok edilmiştir.
Artık bir an dahi kaybetmeden uluslararası toplum;
DERHAL, SOMUT, ETKİLİ tedbir almaya, GÖREVE !!!
Türkiye'nin amacı:
Bölgede diyalog, barış ve istikrar…
Türkiye, dostu ve kardeşi Katar'ın daima yanındadır.
Türkiye Katar Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığı