İsrail’e sert tepki: Derhal somut ve etkili tepki için göreve

Türkiye-Katar Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hulusi Akar, İsrail’in Katar’ın başkenti Doha’da Hamas müzakere heyetine düzenlediği saldırıyı sert ifadelerle kınadı.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

İsrail'in Katar topraklarında Hamas'a yönelik gerçekleştirdiği barbarca saldırıya Türkiye Katar Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığı sert tepki gösterdi.

Parlamento Başkanı olan Akar, sosyal medya hesabından dikkat çeken ifadeler kullandı.

Akar'ın, X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

İsrail'in Hamas müzakere heyetine düzenlediği saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz!

Bu saldırı ile;

- Barış süreci sabotaja uğramış,

- Dostumuz ve kardeşimiz Katar'ın egemenliği ihlal edilmiş,

- Uluslararası hukuk alenen çiğnenmiş ve

- Diplomatik ahlak ve değerler yok edilmiştir.

Artık bir an dahi kaybetmeden uluslararası toplum;

DERHAL, SOMUT, ETKİLİ tedbir almaya, GÖREVE !!!

Türkiye'nin amacı:

Bölgede diyalog, barış ve istikrar…

Türkiye, dostu ve kardeşi Katar'ın daima yanındadır.

Türkiye Katar Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığı

