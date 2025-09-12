AYM Çalık’ın tahliye talebini reddetti

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanıp görevinden uzaklaştırılan Murat Çalık'ın avukatları, müvekkillerinin mevcut sağlık problemlerini gerekçe göstererek, tahliye edilmesi için AYM'ye başvuruda bulundu. Başvuruyu inceleyen AYM, talebin reddine karar verdi. AYM'nin kararında, Çalık'ın geçmişte sağlık açısından riskli rahatsızlıklar yaşadığı, bu nedenle sürekli takip edilmesi gerektiği belirtildi. Kararda, Çalık'ın 3 kişilik koğuşta tek başına kaldığına dikkat çekildi