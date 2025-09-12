Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan 12 Eylül mesajı: Demokrasi tarihimizin kara bir lekesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 12 Eylül Askerî Darbesi'nin 45. yılı sebebiyle sosyal medyadan mesaj yayınladı. Başkan Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

Demokrasi tarihimizin kara bir lekesi olan 12 Eylül Askerî Darbesi'nin üzerinden 45 yıl geçti…

Yüz binlerce insanımızın mağdur edildiği, binlerce vatandaşımızın işkence gördüğü, idamla yargılandığı, acı çektiği o meşum günleri asla unutmayacağız. Darbelerle, muhtıralarla, sokak olaylarıyla Türkiye'nin istikbaline kurulan tuzakları hafızalarımızda hep diri tutarken bir daha benzer tablolarla karşılaşmamak için de gereken her türlü tedbiri almaya devam edeceğiz. Bir daha ülkemizin gelişmesinin ve kalkınmasının demokrasi dışı yöntemlerle kesintiye uğramasına asla izin vermeyeceğiz.