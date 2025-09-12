İsrail, terörizmi devlet politikası haline getirdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısında; İsrail'in, Suriye'deki Türk Silahlı Kuvvetleri varlıklarını hedef aldığına dair haber ve iddiaların asılsız olduğunu belirterek, "Suriye'de konuşlu birlik, personel ve teçhizatımızla ilgili herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

"EGEMENLİĞE SALDIRI"

İsrail'in Suriye topraklarında ve Katar'da gerçekleştirdiği saldırıların, uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirten kaynaklar, "Her iki ülkenin egemenlik haklarına açık bir saldırıdır. Bu tür provokatif eylemler, bölgedeki gerginliği tırmandırmakta ve barış çabalarını olumsuz etkilemektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'deki tüm faaliyetlerini uluslararası hukuk ve meşru müdafaa hakkı çerçevesinde sürdürmektedir. Bu kapsamda İsrail'in Suriye'deki Türk Silahlı Kuvvetleri varlıklarını hedef aldığına dair haber ve iddialar asılsız olup, gerçeği yansıtmamaktadır. Suriye'de konuşlu birlik, personel ve teçhizatımızla ilgili herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk de Katar'da Hamas müzakere heyetine yapılan saldırının, İsrail'in, terörizmi devlet politikası haline getirdiğini, istikrarsızlığı derinleştirmeye çalıştığını, çatışmadan beslendiğini ve barışa tamamen karşı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdiğini belirterek, "Uluslararası topluma, İsrail'in aktif yöntemlerle durdurulmadıkça Katar'da olduğu gibi pervasız saldırılarını daha da genişleterek kendi ülkesi dahil tüm bölgeyi felakete sürükleyeceğini hatırlatıyor, daha fazla sorumluluk üstlenme çağrımızı yineliyoruz" dedi. Öte yandan, İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığında 25 Temmuz 2025 tarihinde hayatını kaybeden şehitlerin İdari Tahkikat ve Adli Tıp raporlarının tamamlandığı ve vefatlarının 'uzun süreli güneş altında kalmaya bağlı vücut sıcaklığının yükselmesi ve gelişen komplikasyonları sonucu' meydana geldiği açıklandı.