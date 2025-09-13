Küresel Sumud Filosu Gazze’ye doğru hareket etti

İsrail'in ablukasını kırma hedefiyle İspanya'dan yola çıkan Küresel Sumud Filosu, Tunus'un Binzert Limanı'ndan Gazze'ye doğru yola çıktı.

KADINLARDAN OLUŞAN TEKNE

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve ablukayı kırmak üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nda, yalnızca kadınlardan oluşan bir tekne de yer aldı.

Filoya Fransa'dan katılan ve İspanya'dan yola çıkan Fransız hemşire Malika, yaptığı açıklamada, sadece kadınların bulunduğu teknenin sembolik önemine dikkati çekerek "Kadınlardan oluşan bu tekne ile insanlığa bir mesaj vermeyi hedefliyoruz." dedi.

Malika, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu kadınlardan oluşan tekne, gerçekten olağanüstü bir şey. Filoda yaklaşık 100 tekne var ama sadece biri tamamen kadınlardan oluşuyor. Bu bilgi mutlaka paylaşılmalı çünkü hem güvenliğimiz hem verdiğimiz mesaj için çok değerli."

"GAZZELİ KADINLARA MİNNETTARIZ"

Gazze'deki kadınların zor koşullar altında bile direnç gösterdiğini vurgulayan Malika, "Gazze'de hiçbir imkanı olmayan kadınlar ayakta duruyor, bize insanlık dersi veriyorlar. Onlar bize rehberlik ediyor ve bize örnek oluyorlar. Onlara minnettarız." diyerek Gazzeli kadınların direnişinden övgüyle söz etti.

Kadın teknesinin aynı zamanda 2016'da Gazze ablukasını kırmak için yola çıkan ancak İsrail tarafından engellenen kadınları da onurlandırma amacı taşıdığını belirten Malika, "Hedefimiz sadece ablukayı kırmak değil aynı zamanda bir insani koridor açmak. Gazze, aylardır hatta yıllardır yardımlardan mahrum. Bu nedenle bu değişim hayati öneme sahip." diye konuştu.

"FİLİSTİNLİ KADINLARIN GÜCÜNÜ TEMSİL EDİYORUZ"

Kadınların faklı ülkelerden aynı amaçla bir araya geldiğini dile getiren Malika, "Avrupa, Güney Amerika, Asya'dan geldik ama aynı şey için buradayız. Birbirimizi tanımasak bile aramızdaki dayanışma çok güçlü." ifadelerini kullandı.

İHA SALDIRISINA UĞRAMIŞTI

Geçtiğimiz çarşamba günü 10 Eylül'de Tunus'tan ayrılarak Gazze'ye hareket etmeyi planlayan Küresel Sumud Filosu'nun hareketi, hava şartlarının elverişsizliği nedeniyle ertelenmişti. Filo ayrıca, 8 ve 9 Eylül gecelerinde insansız hava araçları (İHA) saldırılarının hedefi olmuş, aktivistler bu saldırılardan İsrail'i sorumlu tutmuştu.