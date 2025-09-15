Tarihi Komisyon bu hafta 2 kez toplanacak

TERÖRSÜZ Türkiye hedefi doğrultusunda Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu yoğun mesaisine yeni haftada da devam edecek. Çarşamba günü yapılacak 10'uncu toplantıda, uzmanlar ve akademisyenler dinlenecek. Bazı sivil toplum kuruluşları ise perşembe günkü 11'inci toplantıda görüşlerini sunacak. Uzmanlar görüşlerini aktaracak, bölgeyi tanıyan sivil toplum kuruluşları önerilerini sunacak. Terörsüz Türkiye hedefine giden sürece ilişkin görüş ve tavsiyelerini aktaracaklar. Perşembe günü yapılacak 11'inci toplantıdaysa Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki bazı sivil toplum kuruluşları ağırlanacak.