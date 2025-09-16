CHP'li Hasan Mutlu belediyeyi sevgililerine bağladı! 7 ihale mercek altına alındı

Mutlu'nun, Koç Üniversitesi'nde çalışan sevgilisi C.K.'ya 750 bin TL para transfer ettiği ve C.K.'nın erkek kardeşi ve kuzenini belediyede işe aldırdığı tespit edildi. Öte yandan Hasan Mutlu'nun belediye başkanı olduktan sonra 30'a yakın yakın akrabasını belediyede işe başlattığı da saptandı.

YASAK AŞKA KAPILMIŞ Emniyet ekiplerinin yaptığı araştırmalarda gözaltındaki Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun iki ayrı kişi ile yasak aşk yaşadığı belirlendi. Mutlu'nun yasak aşklarından C.K.'nın Koç Üniversitesi'nde, diğer sevgili F.C.'nin ise Bayrampaşa Belediyesi'nin iştirak şirketinde çalıştığı tespit edildi.

7 İHALE MERCEK ALTINDA Soruşturma kapsamında yolsuzluk ve usulsüzlük yapıldığı değerlendirilen 7 ayrı ihale mercek altına alındı. İhalelerin usulsüz olarak adrese teslim yandaş firmalara verildiği, bu yöntemle haksız kazanç elde edildiği belirlendi. Ayrıca, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için bir AVM'den alınan hediye çeklerinin amacına uygun kullanılmadığı belirlendi.

HALI SAHAYI KAPATTI



CHP'li Belediye Başkanı Hasan Mutlu'ya yöneltilen bir başka suçlama ise mülkiyeti belediyede, işletmesi bir iş adamında olan halı sahayı kendine yakın bir isme verebilmek için işletmeci iş adamına baskı yapmak oldu.

İddialara göre Mutlu, bu halı sahayı yandaş isme vermek için mevcut işletmecinin sözleşmesini feshetti, iş makinelerini halı sahada kazı çalışması yaptırdı ve son olarak halı saha kapatıldı. Öte yandan belediyeden hak ediş ödemesini almak isteyen bir iş adamına da zorla 2,5 milyon TL değerinde gıda kolisi aldırıldığı da Mutlu'ya yöneltilen bir başka suçlama oldu.