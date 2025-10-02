Tugay: Kentsel dönüşümde cesur adımlar atacağız

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın göreve başlamasının ardından ilçelerde sürdürdüğü koordinasyon toplantıları Bornova'da devam etti. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ev sahipliğindeki toplantıda kentsel dönüşüm konusuna değinen Başkan Tugay, "Kentsel dönüşüm açısından çok cesur adımlar atmaya hazır bir ekibiz. İzmir'in çok önemli bir sorunu olduğunu biliyoruz. Güçlü adımlar atacağız" şeklinde konuştu. Vatandaşların yaşamını sürdüreceği sosyal donatı alanları konusuna değinen Tugay, "Geçen dönem yapılan bina taramaları sonrasında riskli olduğu düşünülen bazı binalar saptanmıştı. Bu sürecin ilerlemesini istiyoruz. O binaların resmi olarak performans testlerini yaptırmak, ona göre risk konusunu kesinleştirmek zorundayız. Bu süreçle ilgili çalışacağız. Dönüşüme sadece deprem açısından riskli binalar olarak değil, aynı zamanda plansız yerleşmiş, plansızlıktan dolayı bir sürü sıkıntıya neden olan yerler olarak bakın. Kentsel dönüşüm açısından çok cesur adımlar atmaya hazır bir ekibiz. İzmir'in çok önemli bir sorunu olduğunu biliyoruz" dedi.