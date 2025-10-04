AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Meclis’i protesto eden her odak kendini inkar eder

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Meclis'in açılış törenine CHP'nin katılmamasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, Başkan Erdoğan'ın siyasi liderler ile bir araya gelmesinin kıymetli bir birliktelik olduğunu belirterek CHP'nin bu birliktelikte olmamasına ilişkin tepki gösterdi.

NET VE MİLLİ BİR CEVAP

Milli iradenin tecelli ettiği mekan olan Yüce Meclis'in milletin yüksek iradesini temsil ettiğini vurgulayan Çelik, "Milletimizin doğrudan oylarıyla seçilmiş ve dünya siyasi tarihindeki en yüksek meşruiyet oranlarından biriyle görev yapan Cumhurbaşkanımızın, Yüce Meclis'teki birlikteliğe liderlik etmesi ve saygıdeğer siyasi parti liderlerinin buna iştirak etmesi, devlet hayatımızın derinliklerinden süzülen müstesna bir demokratik bilinci ortaya koymuştur. Farklı görüşlere rağmen siyasi partilerin Meclis'in açılış gününde diyalog içinde olması, dış dünyadaki kaoslara da verilmiş net ve milli bir cevaptır. Bu birlikteliğe dönük olumsuz yaklaşımların Meclis'i protesto etmek gibi tarihi bir yanlış içine düşen CHP yönetiminden ve sivil siyaseti yıpratmak isteyen bazı çevrelerden geldiğini görüyoruz. Bunlar demokrasinin varlığına ve siyasetin mantığına aykırı yaklaşımlardır" dedi. Yüce Meclis'i protesto eden her odağın, kendi siyasi varlığını inkar ettiğine dikkati çeken Çelik, "Siyaset yapma iddiasındaki her yapının evi Meclis'tir. Meclis'i işlevsiz kılmaya çalışanlar her zaman vesayet odakları olmuştur. Bu zihniyetin herhangi bir siyasi partiye nüfuz etmesi vahimdir. Meclis milletin mekanıdır, demokratik siyaset milletin emanetidir. Bu değerlere katkı veren herkesin yaklaşımı saygıdeğerdir. Aksine davranışlar ise milletin emanetine zarar vermektir" ifadelerini kullandı.