SON DAKİKA... MHP lideri Bahçeli: İmralı YPG ve SDG’ye silah bırakma çağrısı yapsın!

Son dakika haberleri... MHP lideri Devlet Bahçeli partisinini grup toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarında öne çıkanlar şöyle;

TBMM demokrasinin can damarıdır. Devletimizin kurucu temelidir, Türk milletinin ta kendisidir. Sudan bahaneleri ileri sürerek TBMM'deki yeni yasama yılına katılmayan sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasına tahammülsüzlük gösteren CHP yine baltayı taşa vurmuştur. Çelişkilerde bocalayan CHP yanlışı savunacak bayat gerekçelere sığınmayı tercih etmiştir. Meclis açılışına katılmamak millete saygısızlıktır

1 EKİM'DEKİ FOTOĞRAF TÜRKİYE'NİN FOTOĞRAFIDIR

CHP siyaseti meşruiyetten yoksun sakat bir siyasettir. Bu ağır siyaset kusurunun milletimize vereceği hiçbir şeyi yoktur. Özgür Özel'in 1 Ekim'deki fotoğrafla ilgili eleştirileri kıskançlığın şifresidir. O fotoğraf Türkiye'nin fotoğrafıdır. Söz milletindir, irade hüküm milletindir.

Özgür Bey'in, Sayın Cumhurbaşkanımız ABD'de Türkiye'yi temsil ederken İsrail'in sesi olması ülkemizi kötüleme yarışına girmesi çarpıklıktır. Cumhurbaşkanımız BM kürsüsünde mazlumların tercümanı olurken Özgür Bey'in sözleri siyasi bir ithamdır. Özgür Bey'in kimlerin tuzağına düştüğü malumunuzdur.

CHP'nin sadece Cumhurbaşkanımızı değil, Meclis'i değil, milletimizi yok saydığı ortadadır. Bu münasebetsizliğin demokratik sonuçları elbette olacaktır. 1 Ekim'deki fotoğraf milli iradenin yansımasıdır.

Görüşlerimiz farklı, fikirlerimiz, siyasetlerimiz başka olabilir. Ama hepimiz Türk Milleti'nin evladıyız, mensubiyetinden de şeref duymaktayız. Sesimizi değil, sözümüzü yükseltmeliyiz. Yapmak varken, yıkmanın kime ne faydası vardır?

CHP'nin sürüklendiği çıkmaz sokağın, içine düştüğü yolsuzluk çamurunun illa ki siyasi sonuçları olacaktır. Egemenliğin yegane temeli büyük Türk Milleti'dir. CHP'nin siyaseti meşruiyetten yoksun ve sakattır.

Camdan evi olanların komşuya taş atmadan çok iyi düşünmeleri gerekmektedir.

BM 80'inci Genel Kurulu'nda dünya Türkiye'yi konuşmuştur. Siyonist vesayetin altına giren CHP'dir. Hep dedim, yine diyorum. Bu CHP'den hiçbir halt olmaz. Bu partiyi kasıp kavuran siyasi kriz gün aşırı el yükseltmektedir. Bölünme eşiğine giden bir CHP gün yüzüne çıkmıştır. CHP'de kılıçlar çekilmiş, ortak akıl kaybolmuştur.

CHP'nin hesabını vermesi ve yüzleşmesi gereken korkunç bir yolsuzluk olayı vardır. Özgür Bey'in meydan meydan gezerek ir aşılaması suçluluk psikolojisidir.

Türk yargısına güvenimiz tamdır. İddianamenin anarak yargılamanın başlaması beklentimizdir.

İsrail'in durdurulması masada olmuyorsa silahla durdurulması karşımıza çıkabilecektir. Toplamda 70 bine yaklaşan masum ölümüne dünya daha fazla dayanamayacaktır. Vakit Gazze için kıyam vaktidir. Türkiye, Irak, Mısır Türkiye başta olmak üzere kurulacak Kudüs Paktı daha büyük önem kazanmıştır. İsrail, Filistin arasında bir an önce ateşkes ilan edilmeli. Siyonist barbarlık işgal ettiği topraklardan çekilmelidir.

BM Genel Kurulu'nda İspanya Başbakanı, 'tarih sessiz kalanları yargılayacak' demişti. Haklıydı. İnsanlığın hafızasına altın gibi kazınmışlar. Ne gariptir ki, 57 İslam ülkesi bu duruşu gösterememiştir. Akan kan durmalı, Gazze'nin Gazzelilerin olduğu herkes tarafından kabul edilmeli. İki devletli çözüm hayata geçmelidir.

Terörsüz Türkiye, milli ve manevi bir hedeftir. Türkiye Yüzyılı, barış ve kardeşlik yüzyılıdır. Milletimiz, Terörsüz Türkiye adımlarının arkasındadır. Kazanan Türk Milleti olacaktır.

Önyargıların düğümlerini çözmek istiyoruz. Şayet varsa, buzlanan toplumsal münasebetler, saygı, sevgi ve empati ile yeni baştan kurabileceğimize inanıyoruz. Kim Terörsüz Türkiye'den rahatsız ise acziyet içindedir. Karanlık kampanyalar inşallah tasfiye edilecektir. Fitne yayan iç ve dış ihanet şebekesinin çarkı kırılacaktır. Yanlış anlaşılmalar olabilir, temaslar azalabilir, tartışmalar olabilir. Ama sabırla bunlar aşılabilir. Yeter ki, dağılmamız ve bölünmemizi planlayan koalisyona karşı hep birlikte göğüs gerelim.

Benzerliklerimizi bulup daha da sivriltebiliriz. Korkuları bir kenara bırakalım, korkulukları yıkıp geçelim. Milliyetçilikten bihaber olan zevatın gündeme taşıdığı yalanları bizi daha da şevklendirmektedir. 13 toplantı yapıldı, 14'üncüsü de yarın yapılacak. İhtiyaç duyulan siyasi düzenlemelerin yapılması için geniş mutabakat zemini oluşmalıdır. Terörsüz Türkiye hedefini, 81 ili kapsayacak şekilde milletimize anlattık. Terörsüz Türkiye için, Milli Birlik Buluşmaları Erzurum'da başlamıştı. 9 ayrı bölgedeki çalışmalarımız başarıyla tamamlandı. Her insanımıza dokunmaya çalıştık. Muhtarlarımızla, gören insanlarımızla görüştük. Saha arkadaşlarımızdan olumlu dönüşler aldık.

SDG İmralı çağrısına riayet etmemiştir. İmralı SDG'ye yeni çağrı yapsın. YPG ve SDG, İmralı çağrısına uyup silah bırakmalı

Komisyondaki vekiller İmralı'ya gitmeli, bunda çekinilecek bir husus görmüyorum.