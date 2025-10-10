Gazze’de ateşkes sonrası ilk cuma namazı

Gazze Şeridi'nde ateşkes sonrası ilk cuma namazı, Nuseyrat Kampı'ndaki kısmen yıkılan Faruk Camii'nde kılındı. Yüzlerce Filistinli saf tutarken, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler için dualar edildi.

ATEŞKES SÜRECİ

Mısır'da süren müzakerelerin üçüncü gününün sonunda Hamas ile İsrail, ateşkes konusunda anlaşmaya vardı. Anlaşma, İsrail kabinesi tarafından da onaylandı.

İki yıldır devam eden ve 67 binden fazla sivilin hayatını kaybettiği saldırıların ardından Gazze'de sessizlik hâkim olmaya başladı.

İSRAİL ORDUSU ÇEKİLİYOR

Ateşkesin yürürlüğe girmesiyle birlikte İşgalci İsrail ordusu, kademeli olarak çekilmeye başladı.

Çekilmenin ilk aşamasının tamamlanmasının ardından rehinelerin serbest bırakılması için 72 saatlik süreç başladı.