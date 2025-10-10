  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Gündem Gazze’de ateşkes sonrası ilk cuma namazı

Gazze’de ateşkes sonrası ilk cuma namazı

Aylardır abluka altında bulunan ve ağır bombardımanlara maruz kalan Gazze'de, ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından ilk cuma namazı kılındı.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Gazze’de ateşkes sonrası ilk cuma namazı

Gazze Şeridi'nde ateşkes sonrası ilk cuma namazı, Nuseyrat Kampı'ndaki kısmen yıkılan Faruk Camii'nde kılındı. Yüzlerce Filistinli saf tutarken, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler için dualar edildi.

Gazze’de ateşkes sonrası ilk cuma namazı

ATEŞKES SÜRECİ

Mısır'da süren müzakerelerin üçüncü gününün sonunda Hamas ile İsrail, ateşkes konusunda anlaşmaya vardı. Anlaşma, İsrail kabinesi tarafından da onaylandı.

İki yıldır devam eden ve 67 binden fazla sivilin hayatını kaybettiği saldırıların ardından Gazze'de sessizlik hâkim olmaya başladı.

İSRAİL ORDUSU ÇEKİLİYOR

Ateşkesin yürürlüğe girmesiyle birlikte İşgalci İsrail ordusu, kademeli olarak çekilmeye başladı.

Çekilmenin ilk aşamasının tamamlanmasının ardından rehinelerin serbest bırakılması için 72 saatlik süreç başladı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA