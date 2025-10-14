Tarihi takas: İsrail ve Hamas esirleri serbest bıraktı

Gazze'de dün tarihi anlar yaşandı. Mısır'daki müzakerelerin ardından varılan ateşkes anlaşması kapsamında Hamas elindeki esirlerin tamamını teslim ederken, Filistinli mahkumlar da Batı Şeria ve Gazze'ye ulaştı. İsrail, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının ilk aşaması kapsamında 1718'i Gazze Şeridi'nden olmak üzere 2 bine yakın Filistinli esirin tümünü serbest bıraktı. Gazze'den de İsrailli esirler serbest bırakıldı. Serbest bırakılan esirler duygularını anlattı. Esirlerden birisi, "Başka bir hapishaneden Ofer Hapishanesi'ne getirildik. Serbest bırakılacağımızı söylemediler" derken bir başkası, "İçeride durum çok zordu. Yasa dışı yargılama sonucu İsrail tarafından 10 senelik hapis cezasına mahkum edilmiştim. Kurtulduğum için mutluyum" ifadelerini kullandı.

TRUMP'A "FİLİSTİN'İ TANI" ŞOKU

ABD Başkanı Donald Trump, dün Mısır zirvesine geçmeden önce İsrail'e gitti. Trump, mecliste konuşma yapmak için kürsüye geldikten sonra dakikalarca alkışlandı. Trump, kısa bir süre sonra Filistin'i tanı ve soykırım yazılı pankartlarla protesto edildi. İsrail'deki bazı milletvekilleri "Filistin'i tanı" sloganları attı. Vekiller daha sonra zorla meclisten çıkarıldı. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Batı Kudüs'teki Meclis binasında yaptığı açıklamada Gazze Şeridi'nde "savaşın bittiği" mesajını yineledi.

TÜRKİYE'YE ÖVGÜ

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamalar sırasında Başkan Erdoğa'a da övgüler yağdırdı. Gazze Şeridi'nde ateşkes müzakerelerinde Türkiye'nin rolüne değinen Trump, "Türkiye de fantastikti, harikaydı. Başkan Erdoğan da harikaydı, çok yardımcı oldu. Çok saygı duyulan bir lider, çok güçlü bir ulusu var, çok güçlü bir ordusu var" ifadelerini kullandı.