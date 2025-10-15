Bahçeli: “Özel’in yolu yol değil”

MHP'nin grup toplantısında konuşan Devlet Bahçeli, gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Mısır'daki Gazze zirvesine değinen Bahçeli, "Mısır'da tertiplenen uluslararası zirvenin, beliren geniş konsensüs ortamının sadece Filistin-İsrail ihtilafının çözüm iklimini değil Ortadoğu'nun istikrar ve barış arayışlarını da güçlendirmesini hassaten diliyorum. Asıl mesele yapılan ateşkes anlaşmasının sahadaki uygulaması. Eninde sonunda İsrail Başbakanı ve soykırımda payı olan vandallar küresel adalet huzurunda hesap verecek" dedi.

"MANDA ÖZLEMİ ÇEKİYOR"

CHP lideri Özgür Özel'in yurt dışı temaslarıyla ilgili sert eleştirilerde bulunan Bahçeli, "Özgür Bey'in ülkemizi kötülemesi, dahası Sayın Cumhurbaşkanımıza Gazze konusunda 'parmağını kıpırdatmadı' diyerek iftira atması olacak şey değil. Gerçekleri haykıran, hala ne duruyorsunuz diye çağrıda bulunan Türkiye'dir. Özgür Bey'in yolu yol değil. Bu muhalefet patırtısının yurt dışında ziyaret ettiği her ülkede Türkiye'mizi ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni hedef alması işbirlikçi ve manda özlemi çeken siyasetçinin hezeyanı. Dünya genelinde hangi ülkeye bakarsanız bakın, ülke ve milletini şikayet eden çürümüşlüğe tesadüf edemezsiniz. Özgür Bey'in Brüksel'de ikram edilen meydanda yaptığı mitingde iktidarın Trump'a çalışmaya başladığını iddia etmesi, Türkiye'mizi ayaklar altına alması gayri milli ve gayri ahlaki siyasetin kokuşmuş örneği. CHP'de eksen kaydı. Türkiye'ye, Türk milletine muhalefet eden yabancı beslemesi anlayış yuvalandı" dedi. DEM Partili Gülistan Koçyiğit'in şehitlere 'ceset demesi' ve DEM Parti gurubunda 'Apo' sloganı atılması tartışmalarını da değerlendiren Bahçeli, "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu istişarelerinin sonuna yaklaşıyor. Herkesi ve özellikle muhataplarını sorumlu dil kullanmaya davet ediyoruz. Şehitlerimize gencecik cesetler demek isabet kaydeden söz değil çünkü şehitler ceset değil, onlar bizim kahramanımız. TBMM çatısı altında taşkın sloganlara da asla yer yok. Herkes ve hepimiz Terörsüz Türkiye hedefinin sekteye uğramamasına özenle dikkat etmeliyiz. 27 Şubat İmralı açıklaması dışında hiçbir sözün hükmü yok" ifadelerini kullandı. MHP olarak askeri hastanelerin tekrar devreye girmesini beklediklerini dile getiren Bahçeli, "Bu hususta elimizden gelen çabayı göstereceğimizi ifade ediyorum" dedi.