Emine Erdoğan’dan Dünya Kadın Çiftçiler Günü paylaşımı

Emine Erdoğan, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, "Anadolu'nun bereketini ellerinde büyüten, toprağı emeğiyle yoğuran kadın çiftçilerimiz, yerli üretimin kalbi, geleceğimizin dayanağıdır. Doğayı koruyan, üretimin sürdürülebilirliğini sağlayan, sofralarımıza bereket taşıyan tüm emekçi kadınlarımızın Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımdaki videoda ise Emine Erdoğan'ın daha önce bir araya geldiği kadın çiftçilerin tarlada ve bahçede çalıştığı anlar yer aldı.